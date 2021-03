Tourisme Côte-Nord prépare la table pour un été très achalandé

Les touristes seront encore très nombreux sur la Côte-Nord l’été prochain, prédit Tourisme Côte-Nord. Après une saison estivale marquée par une hausse importante de l’achalandage en 2020, tout semble poindre vers des jours aussi heureux, sinon plus, si l’on se fie aux réservations plus hâtives que d’habitude.

« On a des échos que les réservations, ça va plus vite que ce qu’on a vu par les années passées, autant dans l’hôtellerie que dans les campings, il y a beaucoup d’appels présentement », se réjouit le directeur général de Tourisme Côte-Nord, Paul Lavoie.

Selon lui, le téléphone s’est mis à sonner de façon plus marquée à compter de la mise sur pause du Québec à la fin décembre et en janvier. «

Quand on est un peu obligé d’être enfermé chez soi, on rêve de grands espaces et de liberté. Les gens se sont tournés tout naturellement vers leur planification de vacances et ça s’est mis à sonner à ce moment-là. »

Parmi les touristes qui ont découvert la Côte-Nord en 2020, plusieurs ont d’ailleurs promis d’y revenir, d’après les commentaires recueillis par Tourisme Côte-Nord auprès d’acteurs touristiques.

Paul Lavoie fait remarquer que pour attirer des gens qui sont déjà venus chez nous, la Côte-Nord demeure une destination de choix puisqu’à moins de venir plusieurs semaines, c’est une région qui est à peu près impossible à découvrir en un seul voyage ».

Saison plus hâtive

Le début de la saison touristique varie selon où l’on se trouve sur le vaste territoire nord-côtier. Si la fin avril-début mai rime avec l’arrivée des premières hordes de touristes à l’ouest, notamment du côté de Tadoussac, il faut souvent attendre la période de la Fête nationale en juin pour les voir débarquer plus à l’est, comme en Minganie. « On s’attend que ça commence plus tôt cette année, surtout vers les destinations à l’est », assure le directeur général.

Oui, il y a le mythe tenace de l’importance de la période des vacances de la construction sur l’achalandage touristique, mais, comme l’a récemment entendu Paul Lavoie de la bouche d’intervenants touristiques, « l’an passé, ç’a été les vacances de la construction tout l’été ». Du côté de Tadoussac, il dit avoir entendu « ç’a été le Festival de la chanson tout l’été ». Pour prédire l’été 2021, la référence qui s’impose, c’est 2020 et non 2019, poursuit-il.

Les entreprises touristiques seront prêtes à faire face à la musique et la saison dernière aura permis une belle préparation, principalement sur les consignes à suivre. Des municipalités peaufinent également leurs façons de faire afin de mieux composer avec le flot de touristes inattendu de l’an passé.

Des investissements encourageants

Par ailleurs, un engouement entrepreneurial pour l’industrie touristique semble se manifester d’aplomb, à la grande joie de Tourisme Côte-Nord. « On voyait ça un peu avant, mais jamais comme c’est là », assure le dg, qui parle de projets d’entreprises qui cheminent et pour lesquels les investissements frôlent parfois les 1 et 2 M$.

Il dit sentir que le tourisme est en train de prendre sa pleine part dans le développement économique et que de belles choses se profilent à l’horizon.

« Il y a une confiance de la part des capitaux privés dans la rentabilité de l’industrie touristique pour la Côte-Nord et ça, c’est un bon signe de vitalité pour l’industrie. Cette économie-là s’en va vers de belles années, c’est sûr », conclut Paul Lavoie.