Le Groupe-conseil TDA se joint à CIMA+

Après plus de 60 ans à œuvrer de façon indépendante, une nouvelle étape vient de commencer pour le Groupe-conseil TDA. La firme de génie-conseil de Baie-Comeau vient de joindre les rangs de CIMA+, dont le terrain de jeu s’étend à l’ensemble du Canada.

« On en était rendu à un point où, pour se développer davantage, pour pouvoir s’étendre un peu partout et aller chercher des projets plus imposants, il fallait trouver un partenaire », a lancé le président de TDA, Jacques Parent, pour expliquer ce geste.

« En s’associant à CIMA+, on passe de 70 à 2 400 employés. On a une force de frappe beaucoup plus grande. La Côte-Nord a toujours été et demeurera notre territoire, mais on pourra décrocher des projets de plus grande envergure avec cette grande équipe. Ça nous apporte une profondeur en termes d’expertise et d’expérience », a-t-il ajouté.

M. Parent assure que les deux entités se rejoignent en ce qui concerne la philosophie d’entreprise et des valeurs qui guident la conduite des affaires. De plus, la grande majorité des actionnaires du Groupe-conseil TDA, soit 12 sur 15, demeurent en poste et deviennent actionnaires de CIMA+.

« C’est un volet important dans cette transaction. On peut ainsi garder le contrôle sur les décisions et les destinées de l’entreprise », a fait valoir le président.

« En évaluant le mérite de la fusion des deux entreprises, nous avons immédiatement constaté que celles-ci partagent une culture et des valeurs communes », a enchaîné le chef de la direction stratégique chez CIMA+, Steeve Fiset. « La qualité des services offerts, la diversité des entreprises ainsi que la satisfaction des clients étant au cœur des priorités de TDA, nous sommes confiants que la fusion créera de la valeur pour les employés, les clients et les actionnaires des deux entreprises. »

Jacques Parent a aussi assuré que « personne chez TDA ne perd son poste » dans cette fusion. « Au contraire, on est même en phase d’embauche, particulièrement dans la région de Sept-Îles », soutient-il.

D’ailleurs, le Groupe-conseil TDA et CIMA+ partageaient depuis deux ans les mêmes bureaux à Sept-Îles. Elles en ont profité pour se courtiser. « C’est là qu’on a vu qu’un jumelage entre nos deux entreprises était possible », a indiqué M. Parent. Autant à cet endroit qu’à Baie-Comeau, TDA conserve la même adresse, mais affichera dorénavant les couleurs de CIMA+.

Fondé à Baie-Comeau en 1959 par l’ingénieur Roland Chassé, l’entreprise a été nommée la société d’ingénieurs-conseils Chassé, Tremblay et associés quelques années plus tard, lors de l’arrivée de Jean-Claude Tremblay. De nouveaux associés ont intégré l’équipe en 1981 et en 1989, lors du 30e anniversaire, l’appellation Groupe-conseil TDA a fait son arrivée.

À ses débuts, l’entreprise oeuvrait principalement dans les travaux d’ingénierie municipale et la construction d’édifices publics, mais elle a pris au fil des ans un virage vers les domaines industriel et hydroélectrique.

Créé en 1990, CIMA+ propose ses services dans les secteurs de l’ingénierie des bâtiments, des infrastructures, des transports, de l’énergie et des ressources de même qu’en gestion de projets, en environnement et en systèmes de communication. Avec cette acquisition, la firme dispose de 30 bureaux à travers le Canada. Plus de la moitié de ses 2 400 employés sont actionnaires de l’entreprise.