Les travailleurs reviennent au chantier de la Romaine-4

À la suite d’une éclosion au chantier hydroélectrique de la Romaine, les travailleurs reviennent progressivement sur le site.

Au début du mois de mai, Hydro-Québec avait pris la décision de réduire au minimum les opérations du chantier la Romaine-4.

Au total, 26 travailleurs ont obtenu un test positif à la COVID-19 à cause de l’éclosion.

Depuis le dimanche 16 mai, les travailleurs réintègrent le chantier. D’ici le 29 mai, 450 travailleurs devraient être sur le site.

La société d’État, en collaboration avec la santé publique, a mis en place de nouvelles mesures. Ainsi, tous les travailleurs devront subir un test de dépistage à leur arrivée et un autre test après 5 jours.

Les 72 travailleurs qui avaient été évacués lors de l’éclosion doivent quant à eux fournir un test négatif qu’ils auront effectué dans leur région avant de pouvoir se rendre en Minganie.

Hydro-Québec tentera aussi de réduire au minimum les arrêts en Minganie pour les travailleurs alors que des convois routiers seront organisés en partance de Sept-Îles directement vers le chantier. Même chose pour les travailleurs qui arriveront en avion à Havre-Saint-Pierre.

« On a également renforcé les mesures sanitaires sur le chantier. Il va y avoir plus de surveillance pour s’assurer que le masque est bien porté et que la distanciation sociale est respectée », précise le porte-parole d’Hydro-Québec, Francis Labbé.