Des pompiers nord-côtiers seront envoyés pour aider la Colombie-Britannique

Une centaine de pompiers québécois accompagnés d’une équipe de gestion de feux majeurs seront déployés en Colombie-Britannique. Parmi eux se trouveront 19 Nord-Côtiers.

La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) et le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs veulent bonifier leur aide. L’équipe déployée comportera neuf spécialistes, 47 pompiers forestiers et 53 combattants auxiliaires.

La base de Baie-Comeau enverra 5 pompiers forestiers et 9 combattants auxiliaires. La base de Sept-Îles déploiera 3 pompiers et celle de Havre-Saint-Pierre en enverra 2.

L’équipe partira le vendredi 23 juillet prochain.