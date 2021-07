Les débris de l’incendie sur la route Maritime disparaîtront sous peu

Le site de l’ancien dépôt pétrolier de la compagnie Shell sur la route Maritime, incendié en août 2020, est sur le point de reprendre vie. Le futur acheteur s’active déjà à nettoyer le site des débris de l’incendie pour en faire éventuellement un lieu d’entreposage relié aux activités du port de Baie-Comeau.

Le terrain n’est pas encore vendu officiellement, mais selon la Ville de Baie-Comeau, le propriétaire a accordé une procuration à l’acheteur afin de nettoyer les débris du bâtiment incendié. Le travail en ce sens est déjà amorcé.

Le futur acheteur, qui ne tient pas à s’afficher publiquement pour l’instant, a embauché Les entreprises Laurien Jean pour ramasser et niveler le terrain.

Selon ce que Le Manic a plu glaner comme informations, le site ne serait pas contaminé par les hydrocarbures, mais aucune étude rendue publique jusqu’ici pour le confirmer.

Guy Simard, directeur du développement industriel chez Innovation et développement Manicouagan, est au courant des intentions du promoteur. « Il veut mettre le terrain propre et prêt à un autre usage. Dans le cadre de la relance du port de Baie-Comeau, ce terrain sera prêt à répondre à certains besoins des clients, comme l’entreposage », lance-t-il.

Pour l’instant, l’échéancier et les coûts ne sont pas connus, mais les travaux de nettoyage devraient être rondement menés, croit M. Simard. « C’est un promoteur immobilier d’expérience, qui croit au développement de Baie-Comeau », a rajouté le directeur à propos de l’acheteur.

Fait à souligner, la cause humaine était fortement envisagée après l’incendie qui a rasé le bâtiment le 21 août 2020. Toutefois, près d’un an plus tard, le service incendie de la Ville de Baie-Comeau a indiqué n’a trouvé aucune preuve qui aurait confirmé la cause, qui demeure donc non établie.

La Ville assure aussi n’avoir investi aucun sou dans les travaux de nettoyage et que le propriétaire, Canure Limited Partnership, entreprise basée à Halifax, a été mis à l’amende, notamment pour avoir tardé à faire nettoyer le site.