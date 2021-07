Deux entrepreneurs ont choisi le vélo pour faire découvrir la Côte

Deux frères passionnés de cyclotourisme ont choisi la Côte-Nord pour un des premiers événements majeurs de leur toute nouvelle compagnie Via Explora.

Jean-Philippe et Francis voyagent à vélo partout dans le monde depuis 2011. La pandémie les avait forcés à quitter l’Asie en mars dernier. En étant confinés dans les frontières de la province, ils ont décidé de parcourir toutes les régions.

Les frères ont été charmés par la Côte lors de leur voyage à vélo l’été dernier. Ils avaient roulé de Tadoussac jusqu’à Baie-Trinité, en se faisant des amis sur le chemin.

Le calme, la nature et l’aspect sauvage du territoire les avaient marqués.

« Ce côté sauvage là que nous on cherchait beaucoup en voyage, je pense que la Côte-Nord a comblé tout ça vraiment haut la main », raconte Jean-Philippe Dubois.

Les frères ont aussi aimé le fait que la région n’accueillait pas encore une manne de touristes.

« Il y a encore un sentiment, je pense, d’authenticité présent. Surtout le fait que tu te sens vraiment vite perdu, mais comme en harmonie avec la nature », témoigne Jean-Philippe Dubois.

Les amateurs de cyclisme ont lancé leur compagnie de cyclotourisme Via Explora à leur retour. Ils veulent démocratiser cette façon de voyager tout en faisant découvrir les régions.

« À vélo, tu sais, c’est très contemplatif », exprime Jean-Philippe Dubois. « On trouve que ce n’est juste pas assez connu et ça gagne à être connu. »

Les frères Dubois ont remarqué que toutes les personnes qu’ils initiaient à leur passion tombaient en amour à leur tour. C’est ce qui les a inspirés à lancer Via Explora.

Leur entreprise fait de la location de vélo, fournit des itinéraires et offre des voyages guidés. Ils présentent entre autres l’événement En selle pour la Côte-Nord. Les Dubois accompagneront dix cyclistes de Tadoussac à Sept-Îles, du 22-28 août prochain.

« On a décidé d’aller vers la Côte-Nord, parce que souvent, c’est une région éloignée, un peu oubliée, les gens ne pensent pas nécessairement à aller là en vacances », explique Jean-Philippe Dubois.

Les participants dormiront dans les villages sur la route et ils mangeront des repas traditionnels. Des activités seront aussi organisées pour eux. Les frères Dubois ont contacté les municipalités et les Nord-Côtiers qu’ils connaissent pour organiser le tout.

Partager leur passion

Ce que Francis et Jean-Philippe Dubois aiment du voyage à vélo est de pouvoir découvrir le territoire à leur rythme.

« Je trouve que c’est l’une des manières les plus agréables de visiter des endroits, parce que c’est comme lent, mais pas trop lent comme la marche », exprime Jean-Philippe Dubois. « Tranquillement, tu te rends jusqu’à ton point final et tu te rends compte que tu as fait 10 000 km. »

C’est de cette façon qu’ils veulent faire découvrir le Québec. Pour l’instant, la compagnie vise les Québécois, mais les frères Dubois aimeraient un jour faire visiter la province à vélo aux touristes internationaux.