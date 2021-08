Un mois de juillet tranquille sur la Côte-Nord

Le mois de juillet a été moins chargé qu’à l’habitude pour la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) de la Côte-Nord.

Dans la région, il y a eu seulement 6 feux en juillet, comparativement à une moyenne de 25 ces 10 dernières années.

« On peut se l’expliquer par la météo qui a été différente. On a commencé la saison au mois de juin avec des températures vraiment estivales, avec de la chaleur et de la sécheresse. Donc l’été a commencé très rapidement. Mais après ça, on a eu un peu plus d’humidité. Des journées plus humides avec un peu plus de pluie. Ce qui a aidé justement au niveau du nombre d’incendies, à en avoir moins que ce qu’on a habituellement en moyenne. Une météo un peu différente des autres saisons », indique Isabelle Gariépy, agente à la prévention et aux communications de la SOPFEU pour la région Est, qui comprend la Côte-Nord.

Les feux ont brûlé 2,3 hectares, tandis que la moyenne sur 10 ans rapporte 24 626,3 hectares brûlés.

Deux des incendies ont été causés par la foudre. « Ça aussi c’est une autre grosse différence avec nos mois de juillet habituels. Souvent, au mois de juillet, on va avoir un peu plus d’incidence des incendies de foudre. Là on en a eu moins », souligne Mme Gariépy.

Depuis le début de la saison de protection, environ 30 incendies ont fait rage sur la Côte-Nord, comparativement à 43 selon la moyenne sur 10 ans. Le mois de juillet peu occupé a contribué à ce résultat, selon Mme Gariépy.

Au Québec

À l’échelle du territoire du Québec, le mois de juillet a aussi été moins occupé qu’à la normale pour la SOPFEU avec 32 incendies de forêt en zone de protection intensive, alors que la moyenne sur 10 ans est de 97 feux.

Au total, 32,8 hectares de forêt ont été affectés en juillet, comparativement à 5 945,3 hectares selon la moyenne sur 10 ans.

Cette situation est due à la grande quantité de pluie tombée pendant le mois.

Depuis le début de la saison des feux de forêt, il y a eu 454 incendies, tandis que la moyenne sur 10 ans fait état de 357 feux à pareille date.

La superficie affectée est de 7 699,1 hectares jusqu’à maintenant en 2021, alors que la moyenne sur 10 ans est de 18 305,7 hectares.

La SOPFEU en collaboration avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a envoyé des ressources, donc certaines de la Côte-Nord, pour aider d’autres provinces à combattre des feux de forêt. En juillet, la SOPFEU a dépêché 200 pompiers forestiers et combattants auxiliaires, 32 ressources unitaires, 9 avions-citernes avec leur équipage ainsi que de l’équipement de combat terrestre en Colombie-Britannique, en Ontario, en Alberta et au Manitoba.