Le passeport vaccinal dans les lieux non essentiels dès le 1er septembre

À compter du 1er septembre, le passeport vaccinal sera obligatoire dans les bars, les restaurants, les salles de sport, les salles de spectacles et dans les festivals.

C’est ce qu’a annoncé ce mardi 10 août, le ministre de la Santé et des Services sociaux Christian Dubé. Il a précisé que l’arrivée d’une quatrième vague de propagation justifiait cette mesure. Le variant Delta est dominant, alors qu’il est plus dangereux et plus transmissible.

Pas question de reconfiner la province pour autant. Pour éviter une énième fermeture des commerces, leur accès sera uniquement réservé aux personnes ayant reçu deux doses de vaccin.

Les commerçants pourront lire le code QR de leurs clients grâce à une application mobile. Les clients pourront prouver leur couverture vaccinale avec la même application mobile. Ceux qui n’ont pas de téléphone intelligent pourront utiliser leur preuve vaccinale papier.

Les commerces au détail ne sont pas visés pour l’instant par le passeport vaccinal.

Des projets-pilotes auront lieu dans les prochains jours pour tester l‘application.

«N’attendez pas de frapper un mur en septembre. Faites devancer votre dose si elle est après le 1er septembre. Il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas encore vaccinés. Nous allons continuer de les informer. On ne veut pas revenir en arrière avec un reconfinement généralisé, (on veut) éviter d’engorger nos hôpitaux. On ne peut pas se permettre du délestage», rappelle le ministre Dubé.

Avec la situation épidémiologique actuelle, le gouvernement du Québec entend reprendre ses points de presse hebdomadaires.