82 % des Nord-Côtiers ont leur première dose de vaccin

En date du 10 août, 82.6 % des Nord-Côtiers (12 ans et plus) ont reçu leur première dose de vaccin contre la COVID-19, selon les données du l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

C’est la MRC de La Haute-Côte-Nord qui affiche le meilleur pourcentage de citoyens vaccinés, selon le tableau fourni par le CISSS de la Côte-Nord. Cette dernière obtient une couverture vaccinale de 87.9 % pour la première dose et de 77.9 % pour la seconde dose.

La MRC de la Minganie suit de près avec des statistiques de 85.1 % (1re dose) et 78.1 % (2e dose). La MRC de Manicouagan obtient le troisième meilleur taux , soit 84.2 % (1re dose) et 74.4 % (2e dose).

Pour la MRC de Sept-Rivières, le tableau dévoile un taux de vaccination de 80.0 % pour la première dose et 68.6 % pour la deuxième.

C’est en Basse-Côte-Nord et à Caniapiscau qu’on observe les plus faibles taux de couverture vaccinale qui s’établissent respectivement à 74.0 %/68.0 % et 72.1 %/57.9 %.

Pour plus de détails, consultez le tableau ci-dessous.