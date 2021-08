TREQ obtient un prêt de 3,5M$ du fédéral

Le gouvernement fédéral a fait connaître son intention d’appuyer financièrement la Coopérative de Transport Régional du Québec (TREQ) à la hauteur de 3,5 millions de dollars remboursables.

Au total, 11 projets profiteront de plus de 39M$ en contributions financières de Développement économique Canada.

« La pandémie ayant engendré d’importantes répercussions sur les écosystèmes régionaux de transport aérien, le gouvernement fédéral s’était engagé lors du discours du Trône de 2021 à travailler avec des partenaires pour que les Canadiens vivant en région aient accès à un service aérien régional fiable et abordable », a rappelé le fédéral.

Dans le cas de TREQ, l’aide porterait sur la mise en place d’une stratégie de commercialisation, l’acquisition d’équipements et d’un inventaire de pièces, de même que sur les frais d’exploitation pour le démarrage des opérations.

Le projet permettrait la création de 60 emplois, précise-t-on.

Rappelons que le projet devait prendre son envol initialement en mai. Il a pris du retard en raison du contexte de la pandémie. TREQ devrait offrir des vols aux Îles-de-la-Madeleine, en Gaspésie, à Rouyn-Noranda, Montréal, Sept-Îles, Wabush, Québec et Saguenay.

Par ailleurs, Pascan Aviation, qui dessert notamment Baie-Comeau, Sept-Îles et Wabush, touchera 8 800 000$ remboursables. L’argent permettra entre autres l’ajout de vols régionaux, aidera pour les salaires, la maintenance et pour l’acquisition d’équipements et la mise à niveau technologique des systèmes informatiques. Une quinzaine d’emplois seront créés.

Les villes de Rouyn-Noranda et d’Amos, la MRC de Charlevoix-Est, l’aéroport régional de Val-d’Or, la Société de développement de la Baie-James, la Nation Crie de Chisasibi et le Réseau québécois des aéroports, Air Inuit et Air Creebec figure aussi parmi les bénéficiaires annoncés mercredi par le gouvernement.