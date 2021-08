Les travaux au viaduc De Maisonneuve se prolongent d’un mois

L’état plus lamentable que prévu du viaduc de la côte Maisonneuve entraîne la prolongation des travaux d’un mois.



Entamé le 14 juin, le chantier devait se terminer le 6 août, mais la date butoir a été repoussée au 3 septembre.

« Lors de l’inspection des colonnes de la pile centrale, il s’est avéré qu’elles étaient plus endommagées que prévu », souligne Caroline Rondeau, conseillère en communication au ministère des Transports sur la Côte-Nord. La quantité de béton à réparer est donc plus imposante.

L’entrepreneur termine ces jours-ci les travaux de coffrage et procède aux dernières coulées de béton. En journée, la circulation s’effectue en alternance à l’aide de signaleurs, mais le soir et la nuit, les voies dans chaque direction sont rouvertes. Cela explique en partie la durée du chantier.

Le fait qu’une nacelle soit nécessaire, plutôt que les échafauds standards, nécessite également plus de manipulation et, par conséquent, allonge la durée des travaux.

Rappelons que les travaux au viaduc qui surplombe l’avenue Cartier permettent de réparer différentes composantes de béton, soit!, mais aussi « à appliquer un enduit de surface sur les parties visibles de la structure, dans le but d’améliorer son aspect général et de réparer certaines déficiences », poursuit Mme Rondeau.

Le viaduc a été construit en 1960. Selon les données du ministère, le débit journalier moyen annuel dans la côte de l’avenue De Maisonneuve se chiffre 1 000 véhicules, dont 40 % de camions.

Les travaux de réfection du viaduc ont été confiés à la firme PonViCom, de Québec, au montant de 325 000 $. Pour l’instant, le ministère ne prévoit pas de dépassement de coûts en raison de ce prolongement des travaux.

Rivière à la Chasse

Par ailleurs, dans le cas de l’autre chantier routier majeur à Baie-Comeau, celui du pont de la rivière à la Chasse sur le boulevard Pierre-Ouellet, l’échéancier de départ est toujours maintenu pour le moment.

Lancés le 19 avril avec la mobilisation du chantier, les travaux sont censés se terminer au début de novembre. La dalle et les poutres en béton armé auront alors été remplacées par une nouvelle dalle en béton armé et des poutres en acier.

« Ces travaux sont nécessaires en raison de nombreuses déficiences observées, notamment sur les culées. Ils permettront également d’obtenir un tablier qui répond aux normes en vigueur pour les ponts routiers et ainsi résister aux tremblements de terre », précise Caroline Rondeau.

Pendant la durée des travaux, une seule voie est accessible en direction est, mais deux en direction ouest. Cependant, la semaine dernière, l’une de ces deux voies permettant de rallier le secteur Mingan a été fermée à la circulation 11, 12 et 13 août en soirée et pendant la nuit pour l’installation de la dalle et des poutres.

Dans les prochaines semaines, divers travaux seront réalisés sur la dalle, une membrane d’étanchéité sera posée et de l’asphaltage réalisé. Ensuite, une nouvelle phase s’amorcera pour la reconstruction de la partie sud du tablier.

Rappelons que l’entrepreneur R & G Saint-Laurent réalise le contrat au coût de 4,78 M$.