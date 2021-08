Nouvelles cliniques de vaccination sans rendez-vous dans la région

De nouvelles cliniques de vaccination sans rendez-vous ont lieu dans la région à Baie-Comeau, Sept-Îles, Les Escoumins, Forestville et Port-Cartier entre le 18 et 21 août.

Les vaccins utilisés dans les cliniques de vaccination sans rendez-vous sont ceux de Pfizer et de Moderna. Les personnes qui ont eu le vaccin d’AstraZeneca en première dose pourront recevoir une deuxième dose de ce vaccin le 19 août. Les deux autres vaccins seront également disponibles lors de cette journée.

Cependant, le nombre de doses est limité. Il n’y aura pas de remise de coupons à moins que l’achalandage ne soit trop important.

Les cliniques à Baie-Comeau se déroulent le 19 août de 8 h 30 à 11 h 30, de 13 h à 16 h 30 et de 18 h à 19 h 30, le 20 août de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 16 h, ainsi que le 21 août de 8h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 16 h, au centre Laflèche.

À Sept-Îles, elles se tiennent au Carrefour La Baie le 19 août de 15 h 30 à 18 h 30, le 20 août de 8 h 30 à 11 h et de 13 h à 16 h ainsi que le 21 août de 8 h 30 à 12 h.

Du côté des Escoumins, la clinique de vaccination sans rendez-vous a lieu le 19 août de 12 h 30 à 18 h, à la salle multifonctionnelle. À Forestville, elle se déroule au Centre multiservices de santé et de services sociaux de l’endroit le 19 août, de 13 h à 18 h.

Pour ce qui est de Port-Cartier, les cliniques de vaccination sans rendez-vous se tiennent le 18 août de 13 h à 15 h 30, le 19 août de 16 h à 17 h et de 18 h à 19 h 30, ainsi que le 20 août de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 15 h 30, au Centre multiservices de santé et de services sociaux.