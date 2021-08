Tous les espoirs « d’une vraie vie collégiale » permis au cégep de Baie-Comeau

Les cégépiens s’apprêtent à reprendre le chemin des salles de cours le lundi 23 août à Baie-Comeau. S’il est une chose que la direction leur souhaite, c’est de pouvoir vivre, ou revivre pour les plus vieux, une année scolaire dite normale avec tout ce que ça implique.



Directrice générale du cégep de Baie-Comeau, Manon Couturier reconnaît que la COVID-19 demeure une menace, mais espère que les jeunes pourront renouer avec les activités culturelles, sportives et communautaires, comme c’était le cas jusqu’en mars 2020. « Notre souhait, c’est vraiment que les étudiants vivent la vraie vie collégiale. »

« Nous, on va insister pour que nos jeunes se fassent vacciner », souligne Mme Couturier, en notant qu’un petit sondage maison effectué en mai 2021 avait tout de même révélé qu’environ 80 % des étudiants avaient reçu une première dose de vaccin.

Pour faciliter les choses aux jeunes qui ne sont pas encore protégés adéquatement, le cégep est en discussion avec la santé publique de la Côte-Nord pour l’aménagement d’une clinique mobile de vaccination le plus rapidement possible en début de l’année scolaire.

« On n’a pas le choix, il va falloir être prudent », poursuit la directrice générale en poste depuis mars 2021. D’ailleurs, pour les mois d’août et de septembre au moins, le masque de procédure devrait être obligatoire pour les étudiants, même si Québec permet aussi le port du couvre-visage, selon elle.

Manon Couturier rappelle que le cégep a été le seul établissement postsecondaire au Québec à maintenir l’enseignement en présence au cours de la dernière année scolaire, sauf quelques semaines en janvier.

Les priorités

Au sommet de ses priorités de 2021-2022 au cégep, Manon Couturier cible l’obtention de l’autorisation permanente de la formation Soins préhospitaliers d’urgence (SPU), qui accueillera sous peu sa deuxième cohorte.

« Les réponses qu’on a eues du ministère ne nous satisfont pas », fait remarquer celle qui compte bien défendre la légitimité de cette formation sur une base permanente à Baie-Comeau.

Elle rappelle l’excellente collaboration de l’entreprise Paraxion à Baie-Comeau pour permettre le recrutement du personnel nécessaire à la formation des futurs paramédics, et ce, en période de pénurie de main-d’œuvre dans ce domaine. Une période qui devrait encore s’étirer sur une dizaine d’années au moins.

Par ailleurs, si la première cohorte de 20 étudiants du nouveau programme Techniques policières a été complète dès le premier tour des admissions, le programme Techniques de pharmacie, tout nouveau dans l’ensemble du Québec, éprouve plus de difficulté de recrutement.

À peine sept demandes d’admission avaient été reçues après le troisième tour et le quatrième reste à comptabiliser. La directrice générale évoque la nouveauté du programme et l’inconnu au chapitre des conditions de travail pour expliquer en partie la situation. Par contre, elle assure que la formation se donnera et garde confiance pour l’avenir.

La clientèle

En raison justement des deux nouveaux programmes de l’automne 2021 et de la deuxième cohorte en SPU, le cégep s’attend à une augmentation de sa clientèle étudiante, mais il faudra attendre encore quelque jours pour en obtenir la confirmation avec chiffres à l’appui. L’an passé, quelque 600 cégépiens étudiaient à Baie-Comeau.

Il n’en reste pas moins que la clientèle demeurera un enjeu important tant que la région vivra une décroissance, affirme Mme Couturier. Environ 180 finissants terminent leur secondaire chaque année à Baie-Comeau.