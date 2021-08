TREQ plantera des arbres pour compenser ses émissions de GES

La coopérative de transport aérien régional TREQ entend compenser l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre reliées à ses opérations en plantant des arbres sur les territoires où elle sera en activité.

TREQ affirme qu’il deviendra ainsi le premier transporteur aérien canadien carboneutre.

Il vient de conclure une entente de principe avec l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) visant l’utilisation de l’infrastructure de recherche Carbone boréal.

Les deux partenaires en sont à élaborer les paramètres d’une entente définitive.

Carbone boréal permet aux organisations de compenser des émissions générées par leurs activités en leur attribuant l’équivalent en Co2 capté par ses plantations en territoire forestier ou agricole.

Le transport aérien représente environ 2% des émissions mondiales de gaz à effet de serre.

Il est très difficile de réduire à la source les émissions dans le secteur du transport aérien, a expliqué Claude Villeneuve, chercheur et responsable de l’infrastructure de recherche Carbone boréale.

« La compensation des émissions de Co2 par des moyens crédibles devient donc la seule alternative pour assurer la carboneutralité des opérations d’une entreprise », a assuré M. Villeneuve. « En choisissant de travailler en partenariat avec Carbone boréal, TREQ s’assure des plus hauts standards en matière de compensation et sa contribution permettra de soutenir la recherche sur la lutte et l’adaptation aux changements climatiques à l’UQAC. Tout le monde y gagne. »

La plupart des transporteurs proposent aux voyageurs de compenser les émissions de leur voyage sur une base volontaire. Pour sa part, TREQ pourra assurer à ses passagers que leur vol est déjà carboneutre, une première au pays.

« Voler avec TREQ sera une contribution à la solution plutôt qu’au problème », a mentionné Serge Larivière, membre fondateur et directeur général de TREQ.

TREQ compte compenser les émissions dans toutes les régions où la coopérative sera présente.