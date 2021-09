Le projet de place publique à Baie-Comeau passe à l’étape du règlement d’emprunt

À sa séance du 30 août, le conseil municipal de la Ville de Baie-Comeau a adopté un règlement d’emprunt d’un peu plus de 1,2 M$ pour l’aménagement d’une place publique dans le centre-ville du secteur Mingan. On aperçoit le maire Yves Montigny, le directeur général François Corriveau, le conseiller Mario Quinn et la greffière adjointe, Clémence Richard.