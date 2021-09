Nathalie Castilloux embauchée comme pdg adjointe au CISSS de la Côte-Nord

C’est Nathalie Castilloux qui a été embauchée par le CISSS de la Côte-Nord à titre de présidente-directrice générale adjointe. Elle entrera en fonction le 13 septembre pour un mandat d’une durée de quatre ans.

Nathalie Castilloux œuvre dans le réseau de la santé et des services sociaux depuis 30 ans. Elle occupe présentement les fonctions de directrice générale adjointe par intérim et directrice de la vaccination du CISSS de la Côte-Nord.

« Depuis juillet 2020, Mme Castilloux coordonne les activités entourant la gestion de la pandémie et la vaccination contre la COVID-19 dans la région », affirme le CISSS par voie de communiqué.

De 2016 à 2020, Mme Castilloux a occupé le poste de directrice des services multidisciplinaires, qualité, évaluation, performance et éthique. Avant la création du CISSS, elle était directrice adjointe administrative à la Direction des services professionnels et hospitaliers et directrice de la qualité et sécurité au Centre de santé et de services sociaux de la Haute-Côte-Nord–Manicouagan.

Elle a auparavant agi à titre de chef de service – archives médicales, accueil CH et CLSC au Centre de santé et

de services sociaux de Manicouagan, de 1993 à 2012. Au début des années 1990, elle a œuvré en tant

qu’archiviste médicale à Kuujjuaq dans le Nord-du-Québec.

Mme Castilloux est titulaire d’un certificat en gestion des ressources humaines et d’un diplôme d’études

collégiales en techniques d’archives médicales.

Nathalie Castilloux est reconnue pour sa rigueur et sa grande capacité d’adaptation, selon le communiqué de presse.

« Madame Castilloux possède une grande capacité de travail et sa feuille de route diversifiée fait d’elle une candidate de choix pour ce poste stratégique. Je suis certaine qu’elle offrira un soutien précieux à l’équipe de direction », a déclaré la présidente-directrice générale du CISSS de la Côte-Nord, Manon Asselin.