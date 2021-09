Vaccination obligatoire pour tous les travailleurs de la santé, décrète Québec

Le premier ministre du Québec, François Legault, et le ministre de la Santé et des services sociaux, Christian Dubé, ont confirmé que la vaccination contre la COVID-19 sera obligatoire pour tous les employés du milieu de la santé et des services sociaux dès le 15 octobre, sous peine de suspension.

Ajoutons que les visiteurs et les aidants naturels qui se rendront dans les établissements de santé devront également présenter le passeport vaccinal à partir de cette date. Les travailleurs de la santé qui n’auront pas reçu deux doses du vaccin d’ici la mi-octobre seront réaffectés ou suspendus sans solde.

« Même s’il y a 87 % des Québécois qui ont reçu une première dose, il y a 13 % de la population qui ne le sont pas. On ne peut pas se permettre que ces milliers de personnes se retrouvent à l’hôpital. On ne veut surtout pas avoir à retarder des chirurgies pour les gens qui ne veulent pas se faire vacciner. Le variant est tellement contagieux. Il faut se serrer les coudes et essayer d’en convaincre au moins un à se faire vacciner », soutient le premier ministre du Québec, François Legault.

Il y a cinq fois plus d’hospitalisations au Québec qu’il y a un mois. M. Legault a ajouté que les personnes vaccinées ont 30 fois moins de chance d’être hospitalisé s’il ont été inoculé à deux reprises contre la COVID-19.