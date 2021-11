Le cégep de Baie-Comeau offre un cheminement scolaire adapté aux Premières Nations

À compter de la prochaine session, celle d’hiver 2022, le cégep de Baie-Comeau lancera son Cheminement Tremplin DEC – Première Nations, afin notamment de faciliter la transition entre les études secondaires et les études collégiales des étudiants autochtones.

Lancé en collaboration avec le Conseil des Innus de Pessamit, ce cheminement est conçu pour favoriser la réussite éducative et professionnelle des étudiants des Premières Nations, qu’ils proviennent ou non de Pessamit.

En gros, ce cheminement permettra aux étudiants à qui il reste un maximum de 10 unités à compléter pour obtenir leur diplôme d’études secondaires de la compléter en formation générale aux adultes tout en débutant progressivement leurs études collégiales.

« Ce partenariat est essentiel pour les élèves de notre communauté dans le contexte scolaire pour leur permettre de se valoriser et de poursuivre leurs études postsecondaires. Le Conseil des Innus de Pessamit (…) est convaincu que cette initiative aura un impact positif pour l’ensemble des Premières Nations », a lancé le responsable du dossier au conseil, Yan Riverin, dans un communiqué.

Le cégep et le centre régional d’éducation des adultes (CRÉA) de Pessamit devront donc produire un horaire commun afin d’accommoder les étudiants du tremplin DEC. Ces derniers suivront cette formation sur trois sessions, où ils auront accès à des activités et des mesures pour favoriser leur succès et leur éventuelle inscription à un programme collégial de formation.

L’établissement assure que « cette structure pédagogique permettra également d’assurer une transition plus douce vers les études francophones ».

Grâce à une subvention du ministère de l’Enseignement supérieur, le cégep a pu embaucher une personne pour gérer ce nouveau programme. Partageant son temps entre les deux écoles visées, cette personne fera aussi la planification et l’animation des ateliers thématique sur la culture autochtone et cherchera « des stratégies efficaces pour favoriser la réussite éducative en fonction des besoins des personnes inscrites ».

La grille de cours de Tremplin DEC – Premières Nations sera disponible au cours des prochaines semaines sur le site web du cégep de Baie-Comeau. On peut également se renseigner auprès de Marie-Ève Castonguay, au 418 589-5707, poste 146, ou par courriel à mecastonguay@cegepbc.ca.