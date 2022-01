Hockey Côte-Nord offre des entraînements virtuels

Le hockey est peut-être arrêté dans les arénas, mais il est possible pour les joueurs de développer leurs habiletés de bien des façons. Les gardiens ne sont pas en reste. En collaboration avec Hockey Côte-Nord, des entraînements virtuels sont au calendrier dans les prochains jours.

Pour les joueurs nord-côtiers des différentes associations de hockey mineur de la région évoluant dans les catégories M7 (novice), M9 (novice), M11 (atome), M13 (pee-wee) et M15 (bantam), un entraînement des habiletés individuelles sera dispensé en virtuel par Louis-Philippe Canuel, entraîneur-chef des Nord-Côtiers M15 AAA Relève.

Pour les M11, M13 et M15, ce sera les 12 et 19 janvier à 18h30. Pour les M7 et M9, ça se passera le 16 janvier dès 15h30 (places limitées à 30 inscriptions – présence obligatoire d’un parent).

Les participants pourront prendre qu’à une séance. Elles seront d’une durée de 50 minutes. L’équipement requis est le suivant : bâton de hockey (sans ruban), balle orange, espace de quatre pieds par quatre pieds, short et espadrille de sport.

Les cerbères auront aussi leur entraînement sous la supervision de Marc Terriault, entraîneur des gardiens de but du Drakkar de Baie-Comeau. La clinque virtuelle a lieu le mardi 11 janvier de 19h à 20h. Vous devez avoir un tapis de yoga (optionnel), deux ou trois balles de tennis, un mur plat sans miroir, un espace de quatre pieds par quatre pieds, short et espadrille de sport.

Pour l’inscrire à une de ses séances, offertes gratuitement, vous devez procéder par courriel à coordonnateurhockeycotenord@gmail.com et donner votre nom et la catégorie. Le lien Zoom vous sera acheminé par la suite.