Échanges : le Drakkar a bougé un peu plus que prévu

Après deux années où il avait troqué des piliers de son club afin d’établir la reconstruction, Pierre Rioux ne s’attendait pas à être actif en 2021-2022 durant la période de transactions des Fêtes dans la LHJMQ, qui a pris fin la semaine dernière. Le directeur général du Drakkar a toutefois bougé un peu plus que prévu.

« En partant, on était statu quo. L’objectif était toujours de donner le plus de glace possible à nos jeunes et les encadrer avec des vétérans de qualité. Il faut dire qu’on a eu la main heureuse avec (Jacob) Gaucher et (Benjamin) Corbeil qui, par leur attitude et leur comportement, donne une belle ligne de conduite à suivre », a fait valoir Rioux.

« La venue d’un gars comme (Olivier) Adam permet aussi à Olivier Ciarlo de progresser à son rythme. Donc, au début de la période de transactions, on était content de ce qu’on voyait », a-t-il enchaîné.

Une offre inattendue des Sea Dogs pour les services de Raivis Kristians Ansons a cependant bousculé les plans initiaux. « Ansons, ce n’était pas prévu. Mais mon travail comme directeur général consiste aussi à écouter les offres et celle de St.John a évolué d’une journée à l’autre. La bonne décision pour l’organisation était de bouger. »

Pierre Rioux a également transigé le vétéran de 20 ans Pierrick Dubé, qui ne s’est jamais présenté à Baie-Comeau. En retour, les Cataractes de Shawinigan ont cédé le défenseur Marc-Antoine Pépin et un choix de troisième tour. Selon ce qu’il a été possible d’apprendre dans ce dossier, il y aurait possiblement autre chose à venir pour le Drakkar dans cet échange de Dubé.

Deux joueurs et cinq choix

Comme bilan de cette période de transactions, le Drakkar a maintenant deux nouveaux joueurs, Pépin et Evgeny Sapelnikov, deux choix de deuxième tour (2022 et 2023), deux autres de troisième tour (2023 et 2024) et une sélection de huitième tour en 2024. Outre Dubé et Ansons, Justin Sullivan a également été échangé.

« Pour le reste, je n’ai pas vraiment eu de demandes des autres équipes. Certaines se sont informées un peu de tel ou tel joueur, mais sans plus », a précisé Rioux, qui assure bien aimer l’alignement que l’entraîneur-chef Jean-François Grégoire aura sous la main pour le reste de la campagne.

Les joueurs sont de retour à Baie-Comeau depuis dimanche. Ils ont dû passer un test de dépistage avant de quitter le domicile familial, ils en ont passé un autre en arrivant à Baie-Comeau et après un isolement d’une nuit, ils ont subi un troisième test de dépistage lundi midi, qui seront suivis de deux autres plus tard dans la semaine.

« En fait, les gars vont avoir passé cinq tests en six jours, a soutenu le directeur général. Les règles sont strictes, mais ça doit avant tout sécuritaire pour les joueurs, le personnel et les familles de pension. »

Si rien ne change d’ici là, l’action va reprendre dans la semaine du 17 janvier dans la LHJMQ. Comme l’a démontré à maintes reprises cette pandémie, les choses peuvent toutefois changer rapidement.

Les autorités du circuit Courteau ont déjà fait savoir qu’ils ne désiraient pas reprendre leurs activités tant que les 18 équipes ne pourront pas jouer avec une capacité de 50 % de spectateurs dans les arénas. Le huis clos et les environnements protégés, comme ceux instaurés la saison dernière, ne sont évidemment pas viables financièrement.