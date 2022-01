La Finale des Jeux du Québec d’hiver 2022 est annulée

La pandémie de la COVID-19 a une fois de plus raison du comité organisateur de la 56e Finale des Jeux du Québec de Rivière-du-Loup. Après un premier report il y a un an, l’organisation a dû se rendre à l’évidence dans les derniers jours, devant faire une croix pour ce grand rassemblement sportif de la jeunesse qui devait se tenir du 4 au 12 mars prochain.

Cette décision s’imposait en raison du contexte qui ne permettait pas de transporter, d’héberger et d’alimenter quelque 2 500 athlètes, sans compter l’implication de près de 3 000 bénévoles. « La priorité, c’est la sécurité et la santé des gens », a indiqué la directrice générale de Sports Québec, Isabelle Ducharme.

Et pour qu’il y ait une finale provinciale, ça prend des athlètes qualifiés. À peine 15% des finales régionales avaient pu avoir lieu. Sur la Côte-Nord, seule la ringuette avait déjà complété sa sélection.

Dire qu’à la mi-décembre, tout laissait croire que l’événement pourrait avoir lieu. « On y a cru et on y a travaillé pour y arriver, mais le dernier mois a fait basculer la décision », a-t-elle ajouté.

Pour l’heure, il est trop tôt pour savoir si la 56e Finale de Rivière-du-Loup pourra être reportée et avoir lieu en 2023, a fait savoir Sports Québec et le maire de Rivière-du-Loup, Mario Bastille. C’est un autre dur coup pour les jeunes sportifs. Les divers intervenants étudieront les options pour déterminer les conditions possibles au niveau notamment des ressources financières et humaines.

« La pandémie est au-dessus du sport. Il faut que les jeunes gardent la tête haute», a mentionné Mme Ducharme.

Sur la Côte-Nord

De son côté, Philippe LeBreux, responsable du volet Jeux du Québec à Loisir et Sport Côte-Nord, s’y attendait. « C’était rendu difficile de penser qu’il y aurait une finale. Dans les deux prochaines semaines, nous aurions eu (en temps normal) sept sports à qualifier. Le délai était déjà serré, ça devenait impossible. »

Il ajoute aussi que les jeunes ont surtout hâte de renouer avec leur sport de prédilection avant de penser à se retrouver dans une compétition d’envergure.

« La priorité, c’est de les ramener sur les terrains pour les faire bouger et les garder motivés. »