Le Norfond cède le refuge du lac Larouche à Loisirs Manicouagan

Le refuge du lac Larouche, situé sur le sentier principal du club Norfond à Baie-Comeau, a fait peau neuve après que l’organisation l’ait cédé à la corporation Loisirs Manicouagan, mais en préservant un droit d’utilisation aux fondeurs en hiver.



Aménagé à près de neuf kilomètres de l’accueil du club de ski de fond, le refuge tombait en ruines depuis plusieurs années, mais il a aujourd’hui de la gueule après les travaux réalisés en 2021.

« Le refuge qu’on avait là était très peu fréquenté (en raison de la distance aller-retour) et avait besoin de beaucoup d’amour. On l’a cédé et eux, ils l’ont retapé au complet », explique Ricky Young, le président du Norfond.

La cession s’est donc faite entre deux organismes sans but lucratif. Le club n’aurait pas pu vendre le bâtiment à une entreprise privée. Pour le Norfond, il était important qu’une partie du bâtiment reste à la disposition des amateurs de ski de fond pour se réchauffer et se reposer.

« Je trouve que pour nous, c’est une très bonne entente, car on n’avait pas les sous pour retaper », poursuit M. Young. Le Norfond possède deux autres refuges au 2 km et au 4 km de son sentier principal.

Loisirs Manicouagan

Très méconnue, la corporation Loisirs Manicouagan existe pourtant depuis près d’une trentaine d’années et est présidée par Oscar Gagné.

La corporation a été créée en 1994 afin d’avoir accès à des subventions pour aménager des sentiers de marche tout près du Camping de la Mer à Pointe-Lebel, propriété de M. Gagné qui voulait ainsi développer un nouvel attrait pour les campeurs. Ces sentiers continuent d’être fréquentés été comme hiver. On y pratique d’ailleurs le ski de fond, tant le pas de patin que le pas classique.

Pour aider le club Norfond, Loisirs Manicouagan, dont les cinq membres sont tous fondeurs, a pris possession du refuge qui risquait de s’effondrer. Le petit chalet de 20 pieds sur 20 pieds a été rénové. M. Gagné préfère taire l’investissement nécessaire.

Une grande aire commune est accessible aux fondeurs. Deux petites chambres ont aussi été aménagées, mais elles sont réservées à la corporation, dont le but est la détente et les loisirs de ses membres.

