Niks Fenenko sur la liste des espoirs de la LNH

Un joueur du Drakkar a fait son apparition sur la liste de mi-saison des meilleurs espoirs nord-américains pour le prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey. Il s’agit du défenseur Niks Fenenko.

Le Letton, qui ne faisait pas partie de cette liste en début de saison, est classé comme un choix de sixième ronde (189e) dans cette nouvelle liste de mi-saison. Fenenko fait partie d’un contingent de huit Européens évoluant dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) sur cette liste.

Trois joueurs du circuit Courteau sont considérés comme des choix potentiels de première ronde à cette séance de sélection, qui doit se tenir au Centre Bell de Montréal les 7 et 8 juillet. On retrouve les défenseurs Tristan Luneau (Gatineau, 10e) et Maveric Lamoureux (Drummondville, 15e) ainsi que l’attaquant Nathan Gaucher (Québec, 16e), frère de Jacob, capitaine du Drakkar.