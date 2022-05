Emilie Castonguay reçoit la bourse de la Fondation Comeau

Emilie Castonguay est la récipiendaire 2022 de la bourse de la Fondation des arts et de la culture Comeau. Cette bourse de 1 500 $ permettra à l’artiste en arts visuels et médiatiques de poursuivre sa démarche en vue de mener une carrière professionnelle.

Avec cette bourse, Emilie souhaite notamment financer le matériel de sa troisième exposition, Refuges intérieurs, qui sera présenté en novembre à Baie-Comeau, et aussi son dernier projet d’installation.

Originaire de Baie-Comeau, Emilie Castonguay a toujours été entourée par une famille sensible à l’art, autant pour en consommer que pour en créer, fait valoir la Fondation des arts et de la culture Comeau dans son communiqué sur la bourse. Dès son plus jeune âge, elle a toujours dessiné et peint.

Le déclic d’une véritable passion a eu lieu au Mexique, alors qu’Emilie a peint une murale en échange d’un logis. Depuis son retour au pays en 2016, elle n’a jamais cessé sa recherche en peinture.

Aux dires de la fondation, l’art de la récipiendaire 2022 de la bourse « se caractérise par une dimension psychologique non négligeable dans tout ce qu’elle entreprend, autant dans son travail pictural que dans ses installations. L’humain, le concept du soi, l’introspection, le miroir, l’autre, le regard, les émotions sont des sujets qui animent l’artiste au quotidien et qui nourrissent sans cesse sa création », ajoute-t-on.

En ce qui concerne sa carrière professionnelle, celle qui complète un baccalauréat en arts visuels et médiatiques aimerait bientôt tenter sa chance sur des résidences de création. Elle voudrait également, toujours selon la fondation, présenter ses derniers projets d’installation, qui réunit des œuvres plus participatives, afin de « faire découvrir cette autre partie de sa pratique encore peu exposée et documentée ».

Pour le reste, Emilie Castonguay poursuit bien sûr sa carrière de peintre, mais elle n’écarte pas non plus l’idée de se lancer dans l’enseignement ou encore d’amorcer une maîtrise.