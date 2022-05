Le Dépannage de l’Anse espère vos dons, mais pas n’importe quand

Le Dépannage de l’Anse revient à la charge pour solliciter la collaboration du public au respect des journées de collecte et des heures d’ouverture de son centre de dépôt de dons de vêtements et autres matières réutilisables.



Le site du 852 A, rue De Puyjalon est ouvert les lundis, mercredis et vendredis de 9 h à 17 h. Les donateurs soucieux de redonner aux autres et de protéger l’environnement sont invités à en tenir compte, sinon, il y a risque de pillage de leurs dons ou encore de détérioration dû aux intempéries.

Le respect des journées et des heures d’ouverture est d’autant plus important en cette saison propice au grand ménage dans les chaumières et à l’augmentation importante des dons.

En offrant ce qui ne leur est plus utile, les citoyens cherchent à servir les intérêts de la communauté, mais en laissant leurs sacs près de la porte lorsque le centre de dépôt est fermé, les risques sont grands que l’objectif ne soit pas atteint.

Bien conscient que le rythme des collectes a diminué depuis l’avant-pandémie, le Dépannage de l’Anse recherche toujours des solutions pour améliorer le service, notamment par le recrutement de main-d’œuvre salariée et bénévole.

Plateaux de travail

Le lancement d’une nouvelle formule de bénévolat au début mai porte fruit. Alain Ouellette, directeur général du Dépannage de l’Anse, a mis en place de six plateaux de travail, notamment le service à la clientèle et la réception à l’entrepôt. « C’est les bénévoles qui choisissent eux-mêmes où ils veulent travailler et on leur demande un minimum de trois heures par semaine. »

En l’espace d’une vingtaine de jours, 11 nouveaux bénévoles ont été recrutés. «C’est excellent », assure M. Ouellet, qui espère aussi voir arriver des bénévoles masculins.