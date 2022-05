L’Ouvre-boîte culturel termine mai sur une note d’humour et en musique

Avant de mettre un terme à sa saison hiver 2022, l’Ouvre-boîte culturel (OBC) présentera le 27 mai à 20 h l’humoriste Alexandre Bisaillon et le lendemain, ce sera au tour du groupe musical Sylvie avec Les Shimmeux en première partie.

Alexandre Bisaillon, diplômé de l’École nationale de l’humour en 2012, est un humoriste Franco-Ontarien qui « aborde ses angoisses, ses peurs et ses façons d’agir en société », indique le communiqué de l’OBC.

Certains le reconnaîtront pour les nombreux galas Juste pour rire et ComediHa! auxquels il a participé en plus d’apparaître dans plusieurs émissions de télé comme Le sens du punch, Roastbattle en plus de remporter la 2e saison du Prochain Stand-up.

Musique

Le 28 mai, toujours à 20 h, ce sont d’abord Les Shimmeux qui viendront divertir les spectacteurs avec leur folk-bluegrass-trash. Par la suite, c’est le groupe de musique Sylvie, « avec son rock qui zigzague entre prog stoner, féérie acoustique et blues funk IPA de soirée bowling », souligne le communiqué.

Composée de cinq membres, la formation musicale a lancé cette année son premier album Cannabis & Coffee club et a participé à plusieurs événements comme le Phoque OFF, les Francouvertes et Vue sur la relève.

Bref, la fin de saison à l’OBC risque d’être des plus divertissantes.