Une bouteille à la mer retrouvée 39 ans plus tard à Forestville

Le 28 septembre 1983, un groupe d’élèves de cinquième année de l’école Saint-Luc de Forestville s’est rendu au quai de sa municipalité pour lancer des bouteilles à la mer afin de souligner la première communion de ces derniers. 39 ans plus tard, la bouteille de Martin Savard a été retrouvée à Forestville par une jeune famille.

C’est Michel Tremblay et ses deux garçons Nolan et Donevan, âgés de 10 et 8 ans, qui ont fait la découverte de cette bouteille à la mer le 22 mai sur la plage entre Forestville et Portneuf-sur-Mer, environ à 4 kilomètres de l’endroit où elle avait été lancée.

Après l’ouverture de la bouteille, il était possible de lire presque tout le message écrit par Martin Savard il y a près de 40 ans. « Si tu trouves ce message, communique avec moi par téléphone ou par lettre », était-il indiqué sur la feuille détériorée par le temps et l’eau, avec les coordonnées au bas de la lettre.

Comme le numéro de téléphone n’était plus valide, Michel Tremblay a publié sa découverte sur les réseaux sociaux afin de retrouver celui qui avait lancé cette bouteille à la mer en 1983, à la demande de ses garçons. Après plus de 6 000 partages, Martin Savard a finalement été identifié sur la publication et a pu communiquer avec ceux qui ont retrouvé sa bouteille.

Cette découverte a rappelé de bons souvenirs à plusieurs personnes, dont Caroline Emond qui faisait partie du groupe d’élèves ayant lancé une bouteille à la mer. « Ma mère prenait beaucoup de photographies. On a fouillé dans ses vieux albums et on a retrouvé des photos de la journée où on a lancé nos bouteilles. Je me souviens de toutes les personnes qui étaient avec moi », dévoile-t-elle.

Plus de détails dans l’édition papier du 1er juin du Journal Haute-Côte-Nord.