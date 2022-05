Les camps de jour de retour dans la Manicouagan cet été

Les municipalités de la MRC de Manicouagan ont fait leur nid au sujet des camps de jour. Baie-Comeau et les quatre municipalités de la péninsule Manicouagan en offriront à leurs jeunes. On aperçoit ici une scène croquée à l’été 2021 dans la ville centre. Photo Ville de Baie-Comeau

Pendant que des villes au Québec diminuent le nombre de places ou annulent carrément des camps de jour en raison du manque de main-d’œuvre, à Baie-Comeau, les parents peuvent se rassurer sur le sort de leurs enfants pour l’été.



Dans une récente édition du Journal du Québec, on rapportait que dans plusieurs localités, la pénurie d’animateurs de camps de jour causait bien des maux de tête à des parents, certains étant même contraints d’inscrire leurs enfants dans plusieurs camps privés, parfois dans une autre ville, afin de couvrir tout l’été.

La Ville de Baie-Comeau est parvenue à embaucher la cinquantaine d’animateurs dont elle a besoin pour les quelque 500 enfants âgés de 5 à 12 ans qui sont attendus cet été. À noter que l’appellation Bande estivale, qui existe depuis de très nombreuses années, disparaît pour être remplacée par camp de jour, répandue à travers le Québec.

Après la diminution du nombre de places offertes et des activités proposées en 2020 et en 2021 en raison du contexte pandémique, la saison 2022 marque le retour à la formule régulière à tout point de vue.

Même si le blitz d’inscriptions a eu lieu à la mi-mai, il est toujours possible d’inscrire ses enfants via la plateforme d’inscriptions en ligne tant qu’il reste de la place, souligne Emmy Foster, agente de développement à la Ville et responsable du camp de jour.

Ailleurs dans la Manicouagan

Les petites municipalités de la MRC de Manicouagan ont aussi fait leur nid en prévision de l’été.

À Pointe-Lebel, le directeur général par intérim, Xavier Émile Kauffmann confirme que le camp de jour couvrira une période de sept semaines, soit du 27 juin au 12 août. « Vraisemblablement, on aura quatre personnes ici », souligne-t-il en référence aux employés.

Les inscriptions ont été lancées jeudi dernier. Quarante place sont disponibles. M. Kauffmann fait remarquer que le camp de jour sera chapeauté par un ancien directeur d’école et qu’une résolution devra être adoptée en ce sens par le conseil municipal.

À Chute-aux-Outardes, le maire Yoland Émond a assuré, la semaine dernière, que l’offre d’un camp de jour était dans les plans. « C’est prévu. On est en processus d’embauche. On a eu des CV », a indiqué l’élu, en laissant entendre que le non-comblement du poste de coordonnateur aux loisirs complique un peu les choses. Normalement, deux animateurs et un coordonnateur de camp de jour sont embauchés en été.

Pointe-aux-Outardes offrira aussi un camp de jour à ses jeunes. Le maire Julien Normand a mentionné qu’une coordonnatrice et quatre animateurs et animatrices seront en poste. Ils verront à divertir et à créer peut-être des souvenirs inoubliables à 45 enfants.

Du côté de Ragueneau, la décision a été prise jeudi et il y aura bel et bien un camp de jour cet été. « On va avoir une coordonnatrice et deux animatrices. On ne prendre pas plus de 20 jeunes et pour trois jours par semaine. C’est ce qu’on est capable de donner », indique la directrice générale, Marie-France Imbeault, en notant le recrutement difficile de la main-d’œuvre. Les inscriptions devraient être lancées sous peu.

Dans le secteur des Panoramas, Franquelin, Godbout et Baie-Trinité ne tiennent pas de camp de jour pour leurs jeunes et cela ne date pas d’hier.