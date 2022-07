Le mois de l’archéologie : 1300 sites sur la Côte-Nord

En août se tient le Mois de l’archéologie. Et cette année, pour sa 18e édition, Archéo-Québec propose une foule d’activités sur différentes plateformes, ainsi que des dizaines de lieux à découvrir dans 11 régions. Et avec ses 1300 sites répertoriés, le patrimoine archéologique de la Côte-Nord compte parmi les plus importants du Québec.

Selon un communiqué d’Archéo-Québec, réseau ayant pour mission de valoriser la richesse archéologique du Québec en réunissant et en appuyant les forces du milieu, le Mois de l’archéologie 2022 promet une programmation pour tous les goûts, et ce, aux quatre coins de la province.

Durant tout le mois d’août, ce sont des dizaines de sites à découvrir, des activités immersives ou ludiques, sans oublier un large contenu numérique inédit à explorer.

Chaque mercredi, Archéo-Québec donne rendez-vous sur sa page Facebook afin d’échanger avec ses porte-paroles, qui partageront leurs opinions, d’un point de vue archéologique, sur plusieurs enjeux de la société.

Aussi, à partir de la page Instagram d’Archéo-Québec, les gens pourront suivre Estelle, une correspondante du réseau, lors de son parcours en vélo qui s’étendra de Rimouski à Carleton-sur-Mer. Cette rencontre au jour le jour avec le patrimoine archéologique du Bas-St-Laurent et de la Gaspésie se déroulera du 15 au 20 août.

Parcours balado – Voyante de l’archéologie

« Pendant tout le mois d’août, des codes QR seront affichés dans 6 lieux en lien avec les épisodes du balado – Voyante de l’archéologie d’Archéo-Québec. Ces derniers permettent aux participants de s’immerger dans l’histoire en explorant les sites historiques en même temps que Claire, protagoniste du balado », indique Archéo-Québec.

Il est à noter qu’un de ces sites se situe au Cap-de-Bon-Désir, près des Bergeronnes. Le balado peut également être suivi par le site du réseau.

Du 8 au 13 août, cinq artéfacts particuliers seront présentés au public, et tous pourront voter afin d’élire l’artéfact du Mois de l’archéologie 2022.

Des concours seront également à surveiller et les amateurs d’archéologie courront la chance de remporter de magnifiques prix.

La capsule du futur

Les gens peuvent dès maintenant envoyer la photo d’un objet qui, pour eux, est emblématique de l’année 2022. Une mosaïque virtuelle sera conçue à partir des photos reçues, et dévoilée à la fin du mois. Cette œuvre sera enfermée dans une capsule temporelle afin d’être déterrée dans 18 ans.

Enfin, les nombreux lieux archéologiques et patrimoniaux étalés dans tout le Québec proposeront une foule d’activités telles que des ateliers, des conférences, des expositions et des fouilles simulées. À ce sujet, les sites répartis d’un bout à l’autre de la Côte-Nord sont à surveiller à cause de leur multitude et de la richesse des artéfacts dont ils regorgent. Les informations concernant les modalités des concours ainsi que sur la programmation détaillée sont disponibles sur le site web suivant; moisdelarcheo.com.