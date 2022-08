Un mois de juillet exceptionnellement tranquille pour la SOPFEU

Un mois d’été marqué par seulement deux incendies de forêt et l’absence de superficie brûlée mesurable, comme ce qui vient de se passer en juillet sur la Côte-Nord, c’est rarissime, voire jamais vu.

À la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), l’agente à la prévention et aux communications, Isabelle Gariépy, ne va pas jusqu’à parler d’une première puisqu’elle dit ne pas avoir les données pour le vérifier. Elle n’en constate pas moins que le dernier mois a été exceptionnellement tranquille.

La moyenne sur 10 ans pour juillet sur la Côte-Nord fait état de 14 incendies de forêt et de 1 653,6 hectares détruits. On est loin des 2 incendies pour aucune superficie consumée.

Mais comment deux incendies peuvent-ils ne faire aucun dommage en forêt? Mme Gariépy l’explique ainsi : « C’est beaucoup moins qu’un hectare. On ne peut même pas parler de 0,1 hectare. »

Il faut avouer que la météo a été du côté des forêts. « On a vu comment le mois de juillet était, de la pluie, un peu d’humidité, du soleil et le retour de la pluie », observe la porte-parole. La foudre a été inexistante et la pluie, qui tombait plus en continu, a permis de gorger le sol d’eau. « La pluie est notre meilleur allié », rappelle-t-elle.

On se souviendra que juin avait également été très peu occupé pour les pompiers forestiers sur la Côte-Nord avec un seul incendie recensé.