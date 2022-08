Nick Suzuki et David Savard ont pris le temps de signer des autographes aux jeunes et moins jeunes lors de leur visite à l’école de hockey André-Jourdain-Pinette de Mani-utenam.

Nick Suzuki et David Savard débarquent à Mani-utenam

L’école de hockey André-Jourdain-Pinette de Mani-utenam a eu de la grande visite en ce mercredi 3 août, nul autre que l’attaquant vedette du Canadien de Montréal Nick Suzuki et le défenseur David Savard.

Les deux hockeyeurs du Circuit Bettman étaient de passage dans le cadre d’un programme de l’Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey et de Sonnet Assurance pour l’accessibilité au hockey et le plaisir de jouer.

Les responsables de l’école de hockey de Mani-utenam ont su la nouvelle la semaine dernière qu’ils accueilleraient Suzuki et Savard. Ils se devaient de garder le secret jusqu’au grand jour.

« C’est une belle visibilité pour notre école et pour nos jeunes qui n’ont pas la chance de voir des joueurs de la LNH », a mentionné Napessis André.

« Pour les gens d’ici, le hockey, c’est une religion, surtout les Canadiens. C’est aussi un message d’espoir (la venue de Nick et David) que des joueurs de la LNH viennent dans notre petite communauté. C’est une expérience unique », a-t-il renchéri.

La journée de visite de Suzuki et Savard s’est déroulée au quart de tour avec beaucoup de tournages. Quelques hockeyeurs ont eu la chance de patiner avec eux. Ils étaient d’ailleurs très nombreux à vouloir un autographe du numéro 14 et du numéro 58.

L’objectif du programme entre l’Association des joueurs et Sonnet Assurance est unique. Il s’agit du seul événement.

« On veut changer la vie des enfants, qu’ils aiment le hockey. Les joueurs (Nick et David) sont chanceux d’être rendus où ils sont. C’est de donner la chance à d’autres d’aller plus loin, de leur donner une expérience positive », a mentionné Devin Smith de la NHLPA.

Des équipements et un don en argent seront donnés au hockey mineur local. L’initiative de cette visite découle de Normand Jr Thirnish-Pilot, le même homme qui a fait bénéficier d’un pareil cadeau à des jeunes de Pakua Shipu à la fin de 2021.

L’école de hockey André-Jourdain-Pinette compte près de 80 jeunes. Ils sont encadrés par une douzaine de moniteurs-entraîneurs en plus d’une personne responsable du hors glace.

Après Suzuki et Savard, c’est un autre pro qui débarquera pour les deux prochains jours, soit Nicolas Meloche, qui a récemment signé avec les Flames de Calgary.

Les responsables de l’école de hockey de Mani-utenam, Adam Jourdain, Napessis André et Yoan Pinette, sont accompagnés de David Savard et Nick Suzuki des Canadiens de Montréal. Photo courtoisie