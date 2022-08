Duceppe à la recherche de quatre jeunes comédiens innus

Vous êtes issus de la nation innue, âgés de 17 à 25 ans et intéressés par le jeu théâtral, voilà votre chance puisque Duceppe part à la recherche de comédiens pour compléter la distribution du spectacle Manikanetish, une adaptation du roman du même nom de Naomi Fontaine.

La compagnie de théâtre n’exige pas d’expérience professionnelle pour camper les personnages de quatre étudiants qu’elle décline ainsi : la fougueuse et forte Myriam, la curieuse, timide et douce Mélina, l’assidu et rebelle Rodrigue et, finalement, le drôle, baveux et courageux Marc.

« On n’a pas de physique particulier. On cherche des jeunes qui ont du talent, mais aussi l’étincelle et l’intérêt pour ce projet-là. On est vraiment ouvert avec les candidats. Que les jeunes rentrent en contact avec nous », lance la coordonnatrice de production chez Duceppe, Josianne Monette.

Les Innus qui se reconnaissent sont invités à soumettre leur candidature d’ici le 15 août en enregistrant une courte vidéo sur leur téléphone. Ils s’y présenteront avec leur nom, leur âge et leur lieu de résidence, en plus d’indiquer ce qu’ils font dans la vie (école, travail, loisir), pourquoi ils s’intéressent au théâtre et à quel personnage ils s’identifient.

« C’est comme une lettre d’intérêt, mais par vidéo. La vidéo permet de voir l’énergie de la personne et d’entendre sa voix », poursuit Mme Monette, tout en notant que cette façon-là de soumettre une candidature permettra de rejoindre les jeunes plus facilement.

La vidéo doit être téléversée sur la plateforme https://duceppe.plateformecandidature.com/

Disponibilité

La première tournée d’auditions se tiendra le 22 août à Montréal et le 23, à Québec. C’est d’ailleurs pour accommoder le plus possible les jeunes Innus que Duceppe organise des auditions à Québec.

Les quatre comédiens choisis joueront aux côtés de Sharon Fontaine-Ishpatao et Charles Buckell-Robertson, qui interpréteront les personnages de Yammie et Stanley. La mise en scène est signée par Jean-Simon Traversy.

Les répétitions sont prévues de décembre 2022 à février 2023 à Uashat mak mani-Utenam et à Montréal.

La pièce, elle, sera jouée à Montréal du 8 mars au 8 avril 2023 et en tournée au Québec d’octobre à décembre 2023.

Pour en savoir plus sur Manikanetish , on clique ici.