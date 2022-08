Deux adjoints de Marilène Gill honorés par leurs pairs

Jeff Dufour-Tremblay, adjoint principal de Marilène Gill, qui arrive en 3e position des meilleurs employés de la Chambre des Communes, en 4e place au top 25 toute catégorie confondue et au 1er rang des adjoints parlementaires de son parti.

Chaque année, The Hill Times, un hebdomadaire de langue anglaise indépendant qui couvre les actualités parlementaires à Ottawa procède, par voie de sondages auprès des employés de la Chambre des Communes eux-mêmes, à l’élection des meilleurs employés selon diverses catégories. Cette année, la circonscription de Manicouagan fait bonne figure, avec deux membres de l’équipe de Marilène Gill qui se classent parmi les meilleurs.

Jeff Dufour-Tremblay, adjoint principal, arrive en première position dans la catégorie Meilleur adjoint parlementaire du Bloc québécois. Son collègue John-James Blanchette, adjoint de circonscription, trône quant à lui au premier rang dans la catégorie Meilleur adjoint de circonscription du Bloc québécois.

« Si je suis très heureuse de cette nouvelle, je ne suis pas surprise des honneurs que Jeff et John-James reçoivent. Notamment, Jeff connaît les enjeux de la Côte-Nord comme le fond de sa poche et administre mon bureau d’une main de maître depuis bientôt 5 ans, communiquant toujours de façon exemplaire avec les services de la Chambre en plus d’offrir un service irréprochable à nos concitoyens », a déclaré Marilène Gill dans un communiqué.

Pour la catégorie des Meilleurs employés de la Chambre des Communes, tous partis confondus, M. Tremblay se retrouve en 3e position, derrière Jeff Jedras, adjoint de la députée libérale Salma Zahid et Anthony Salloum, whip-adjoint pour le Nouveau Parti démocratique (NPD), qui occupe la première place.

Enfin, dans le top 25 des meilleurs employés du Parlement, en fonction des réponses fournies pour l’ensemble du sondage, le premier rang revient à Katie Telford, cheffe du cabinet du premier ministre, suivi par Anthony Salloum du NPD et de Jeff Jedras du Parti libéral.

« Ce sondage démontre que l’équipe Côte-Nord, par son travail méticuleux et sa maîtrise des rouages administratifs de la Chambre des communes, est devenue une référence parmi les employés de tous les partis politiques fédéraux et les employés du Parlement. Moi qui demande à mon équipe d’être exemplaire, ça me remplit de fierté de constater que c’est mission accomplie!», de conclure la députée de Manicouagan.