Traverse Rimouski-Forestville: un nouveau navire attendu pour 2023

En entrevue au Journal Haute-Côte-Nord, la mairesse de Forestville Micheline Anctil, confirme que d’ici quelques semaines, l’identité de l’armateur qui a répondu à l’appel d’intérêt de Forestville et de la Société de promotion économique de Rimouski (SOPER) sera dévoilée.

« Il reste des modalités à convenir, mais son offre semble répondre à nos besoins et nos attentes », a-t-elle confirmé.

Si tout se passe bien, ce nouveau joueur devrait ouvrir la saison 2023 et offrir un service plus fiable et continu pour le bénéfice des usagers de ce service de traversier qui demeurera privé.

« Nous avons clairement signifié dans notre appel d’intérêt, que nous étions à la recherche d’un armateur intéressé à s’engager pour les années à venir et même s’il demeure privé, il devra travailler en étroite collaboration avec les instances en place, autant du côté de Rimouski que de Forestville, ceci afin de stabiliser le service ».

Micheline Anctil tient à partager sa reconnaissance envers Hilaire Journault, propriétaire du CNM Évolution pour ses 25 années de service. « Ce n’est pas facile aujourd’hui d’opérer un service de traversier privé avec les problèmes de recrutement de main-d’oeuvre, le coût du carburant et tout. Mais depuis quelques années, il débutait la saison et manifestait ses intentions de vendre et décidait seul de la dispensation du service. Pour mieux nous développer, nous devions obtenir des garanties et offrir un service plus adapté pour la clientèle avec un navire capable d’accueillir des camionnettes, VR et remorques. »

Rappelons que le service de traversier Rimouski-Forestville a été suspendu de lundi à mercredi inclusivement, en l’absence d’un chef mécanicien, le navire n’ayant pas l’autorisation d’opérer. Il a repris du service ce matin.