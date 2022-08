Festi-GrÎles de la Côte-Nord : « C’est parti pour être gros! »

L’ancien site culturel de Uashat, sur la rue De Quen, non loin du boulevard des Montagnais, sera certainement rempli de gens dès 17h le jeudi 11 août pour le début de la 3e édition du Festi-GrÎles de la Côte-Nord.

Personne ne mourra certes de faim ou de déshydratation sur l’ancien site culturel de Uashat pour les trois prochains jours. Bouffe sur BBQ, houblons et musique attendent les festivaliers venus de partout sur la Côte-Nord, et même d’ailleurs, pour la 3e édition du Festi-GrÎles.

« C’est parti pour être gros. On en entend parler beaucoup en ville, on sent que ça bouge », se réjouit le président du Festi-GrÎles de la Côte-Nord, Hugo Rossignol, rencontré sur le site à quelques heures du début de l’événement.

Même les prévisions météo semblent favorables à accueillir les festivaliers dès 17h ce jeudi 11 août.

Plusieurs microbrasseries de la région et même de l’autre rive seront présentes, en plus des nombreux kiosques de nourriture… sur BBQ.

Il sera aussi possible de se délecter d’outarde, de banique et de saumon fumé, concoctés à la façon autochtone.

En musique

Les mélomanes, particulièrement les amants de blues, seront servis à souhait avec la programmation musicale du Festi-GrÎles de la Côte-Nord 2022.

Jeudi, sur scène, il y aura Matiu, suivi du Winston Band, et son genre qui mêle ses racines canadiennes-françaises au rock et au cajun.

Demain, place à Dan-Georges Mckenzie, les Coyotes – Hommage à Offenbach, avec l’ancien batteur du groupe, Pat Martel et, pour finir la soirée, le gars de la place, le Septilien Yvan Pedneault, pour Rhapsody – les Classiques de Queen.

Samedi, le coloré et électrisant Ivan Boivin-Flamand, les Coyotes Blues, Endrick and the Sandwiches ainsi que Justin Saladino Band, un virtuose de la guitare, aux dires d’Hugo Rossignol.

« On a de bons noms du blues. Ça nous permet d’amener du monde de l’extérieur. »

Et encore plus

Qui dit Festi-GrÎles, dit aussi compétition sur BBQ alors que onze équipes venues d’un partout au Québec s’affronteront samedi.

« On est rendu à un point où les compétiteurs savent à quoi s’attendre avec le homard et le saumon fumé », souligne le président.

M. Rossignol avait aussi de bons mots à l’endroit des partenaires qui permettent la réalisation du Festi-GrÎles de la Côte-Nord, notamment ITUM qui met les bouchées doubles sur le site, et ArcelorMittal, pour son appui financier, faisant d’eux les partenaires majeurs de l’événement.

« Il y a une belle collaboration avec ITUM et c’est agréable de travailler avec eux », dit-il.

« Tout le monde se rallie. C’est monté par des gens et des entreprises d’ici. C’est comme ça qu’on réussit à faire le festival. »

Programmation complète au www.festigrilescotenord.com/