Propreté : la STQ interpelle les pêcheurs du quai de Godbout

La pêche est populaire cet été au quai de la Société des traversiers du Québec à Godbout, mais pour continuer d’y avoir accès, les pêcheurs doivent démontrer de la bonne volonté.

Il n’est pas rare que des gens choisissent d’éviscérer et nettoyer leurs poissons avant de quitter les lieux. Les maquereaux doivent aussi être saignés rapidement. Or, certaines personnes laissent leurs débris sur place au lieu de les ramasser, avec les odeurs et le coup d’œil désagréable qui viennent avec.

À la STQ, Bruno Verreault, conseiller en communication, explique que c’est à la demande de la municipalité de Godbout que la STQ a autorisé la pêche en dehors des heures d’opération du traversier.

« Malheureusement, notre personnel nous rapporte qu’il y a des mauvaises odeurs et des déchets laissés sur place à la suite du passage des pêcheurs. La STQ est heureuse de donner l’accès à ses installations, mais demande aux utilisateurs d’appliquer les principes sans trace et de rapporter leurs déchets », indique M. Verreault.

Ce dernier assure que la STQ ne désire pas en venir à interdire aux pêcheurs l’accès au quai. Par contre, elle leur demande d’agir de manière à ce que ça n’arrive pas. « Afin de respecter nos clients, nos employés et les citoyens de Godbout », conclut-il.

Un appel au respect

Administrateur de la page Facebook Maquereaux et bars rayés Côte-Nord, Mario Bolduc a d’ailleurs mis en garde les pêcheurs sur les risques de perdre le droit de pêcher sur le quai.

Administrateur de la page Facebook Maquereaux et bars rayés Côte-Nord, Mario Bolduc invite les pêcheurs à se munir d’une chaudière avec une corde afin d’aller chercher de l’eau pour nettoyer leur site après la saignée et l’éviscération des maquereaux. Photo Mario Bolduc

« Si on veut continuer de profiter de ce beau quai, s’il vous plaît, soyons respectueux et gardons le quai propre », a-t-il écrit.

M. Bolduc suggère aux gens de se munir d’une chaudière avec une corde suffisamment longue pour aller chercher de l’eau dans le fleuve afin de nettoyer leur site après la saignée et l’éviscération.