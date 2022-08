Le 97,1 FM devient la radio des hits

L’équipe du 97,1 est enthousiaste des changements apportés à l’image et la programmation de la station. Sur la photo, de gauche à droite, Marc-André Hallé, journaliste, Stéphane Martel, directeur général, Martin Simard, directeur exécutif, Sonia Roy, routage, Jean-Michel Côté et Julien Tremblay, animateurs et Richard Gendreau, représentant aux ventes.