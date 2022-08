Le PQ pourrait causer une surprise, selon son chef

Il a beau aligner seulement sept députés à l’Assemblée nationale, Paul St-Pierre Plamondon croit dur comme fer que le Parti québécois va surprendre aux prochaines élections au Québec, tout comme il est d’avis que son projet de société axé sur l’indépendance rejoint largement les Québécois.



Le chef du PQ était à Baie-Comeau, mercredi, afin de présenter son candidat à l’investiture dans la circonscription de René-Lévesque, Jeff Dufour-Tremblay. Il s’est montré optimisme en prévision du scrutin du 3 octobre au Québec, malgré les sondages qui sont défavorables et placent le parti au tout dernier rang des cinq organisations politiques dans la course.

« Je pense qu’on va surprendre en élection. On le sait, en temps de pandémie, le gouvernement a été surexposé, il dispose de toute évidence de moyens illimités en matière d’autopromotion, même de vantardise des fois, mais une élection permet à chaque parti de se faire valoir », a-t-il déclaré en entrevue avec le journal Le Manic.

Des candidats authentiques en campagne pour les bonnes raisons, déterminés à s’occuper de leur monde le mieux possible et ayant à cœur un projet de société devraient plaire aux électeurs, selon le chef du PQ.

Même s’il reconnaît que rien n’est joué, il a confiance que la campagne électorale, qui doit être lancée autour du 29 août, permettra de garder dans son giron les deux circonscriptions de la Côte-Nord. « On a hâte de livrer bataille sur le fond des choses. Quel avenir on veut? », a questionné Paul St-Pierre Plamondon, en faisant notamment référence à la santé, la langue française, le contrôle des frontières et des aéroports et la dignité des aînés.

Toujours d’actualité

L’indépendantisme n’est pas une option périmée et le petit nombre de députés élus ne doit pas être vu comme une preuve de désabusement des Québécois à son égard, assure le chef du PQ. « On sait que les gens sont largement d’accord avec ce projet-là », a-t-il lancé.

La présence de sept députés, M. St-Pierre Plamondon l’explique plutôt par le fait qu’aux élections générales de 2018, les électeurs ont tout simplement voulu montrer la porte aux libéraux en votant pour la Coalition avenir Québec. « Je vous confirme que c’est fait et ils n’ont pas l’air d’être proches de revenir non plus », a-t-il lancé.

Questionné sur ce qu’il espère que les Nord-Côtiers retiendront de son passage, le chef a indiqué : « Votez en fonction de ce que vous pensez véritablement et votez pour du vrai, des gens qui sont là pour de bonnes raisons, qui ne sont pas là par opportunisme, mais qui sont là par amour pour le Québec, pour des raisons qui sont nobles, par conviction. »