Le Défi 100 % local pour déguster la Côte-Nord

Le Défi 100 % local, qui en est à sa 8e édition et se tient tout le mois de septembre, vise à encourager l’alimentation locale, et ce, partout au Québec. La Table bioalimentaire de la Côte-Nord incite les gens à participer à ce défi, en indiquant que « tous les gestes, même les plus petits, comptent ! »

Que signifie manger local ? « C’est le fait de s’approvisionner le plus près possible de chez soi, en commençant par les aliments qui poussent dans notre jardin, ceux qui sont produits dans notre municipalité, dans notre MRC, dans notre région, et finalement, en privilégiant les produits du Québec », indique le communiqué de la Table bioalimentaire Côte-Nord.

Il devient de plus en plus facile d’identifier les produits québécois avec le logo Aliments du Québec et pour la région, la mention le Goût de la Côte-Nord garanti un produit alimentaire nord-côtier.

L’alimentation locale permet de raccourcir la distance entre le produit et la table ce qui engendre moins d’émissions de carbone. Elle permet également de favoriser l’autonomie alimentaire du Québec et encourage l’économie des régions.

Né d’une initiative citoyenne aux Îles-de-la-Madeleine, le Défi 100 % local est maintenant provincial et plus de 6 000 s’y sont inscrits l’an passé.

Marc Normand, directeur général de la Table bioalimentaire Côte-Nord souligne que « la force du Défi, c’est d’une part d’être rassembleur parce qu’on sent que partout au Québec, l’industrie agroalimentaire et les mangeurs se mobilisent autour de notre autonomie alimentaire. D’autre part, ça ravive l’identité culinaire de la Côte-Nord en faisant découvrir ce qui la rend unique ».

Effectivement, le terroir nord-côtier est inspiré des différentes cultures qui ont marqué son histoire, comme la culture innue, acadienne, française et anglaise.

« Les plats identitaires nord-côtiers sont riches d’ingrédients à la fois rares et exotiques, qui leur confèrent un charme authentique, empreint de pureté sauvage et de traditions anciennes », décrit la page Côte-Nord du Défi 100 % local. La Côte-Nord étant d’ailleurs reconnue pour ses fruits de mer et ses petits fruits nordiques.

Les gens sont donc invités à s’inscrire sur la page web du Défi, au www.defijemangelocal.ca et établir des objectifs dans trois catégories d’actions, soit cuisiner, s’approvisionner et produire sa nourriture. Des trucs et des outils sont mis à la disposition des participants par le biais du site web du Défi et sur la page dédiée à la Côte-Nord.