Marcher le territoire, un pas à la fois

Depuis 1978, les 105 kilomètres de sentiers de randonnées de la Traversée de Charlevoix accompagnent de nombreux randonneurs. Au fil des ans, plusieurs chalets rustiques ont été construits pour permettre l’hébergement des amateurs de plein air. Cette année, l’organisme à but non lucratif a créé des espaces propices au camping. Deux bases sont aménagées à chaque étape de la grande randonnée pour permettre un maximum de confort et d’intimité aux randonneurs. Il est possible d’effectuer des randonnées de tous les niveaux, allant de quelques kilomètres à la grande traversée de 7 jours.

Étant située en plein coeur de la Réserve mondiale de la Biosphère, entourée de sommets atteignant jusqu’à 1 000 mètres d’altitude, la Traversée de Charlevoix sait émerveiller. Son caractère sauvage et son

histoire, caractérisés par un homme de coeur qui a habité le territoire au sens propre comme au sens figuré, sont uniques. Eudore Fortin a aujourd’hui plus de 90 ans. Il a été trappeur et draveur, mais il a surtout ouvert la voie aux amateurs de plein air. Pendant 40 ans, il a développé ce grand projet qu’est La Traversée de Charlevoix, accompagné entre autres par Johanne Leduc, qui a travaillé plus de 20 ans dans l’organisation, notamment en tant que directrice générale. Aujourd’hui, la direction est assurée par Justin Verville-Alarie.

Un sentier de la Traversée de Charlevoix. Photo: Traversée de Charlevoix

La forêt boréale de la Traversée de Charlevoix abrite de multiples réflexions, rencontres et questionnements qui ont permis à plusieurs de se ressourcer, se reconnecter avec leur essence et de profiter d’une nature brute dans un contexte sécuritaire. C’est un pas à la fois que les randonneurs s’offrent la Traversée de Charlevoix. Qu’elle soit courte ou longue, la marche dans cette forêt boréale demeure une des activités les plus accessibles à faire seule ou en groupe. Chaque saison amène différents types de marcheurs.

Le lac Boudreault, près du mont des Morios et du refuge de la marmotte. Crédit photo : Valérie Voisin

Originaire de l’Abitibi, Justin a découvert Charlevoix lors d’un roadtrip avec son père lorsqu’il avait 11 ans. Il se souvient avec nostalgie de l’auberge du Balcon vert, qui est aujourd’hui devenue l’Auberge des

Balcons, située à Baie-Saint-Paul. L’esprit du lieu, inspiré d’une communauté festive dans un territoire

aussi grandiose que les montagnes de Charlevoix, a su inspirer le jeune garçon qu’il était à l’époque. «La

première chose que j’ai voulu faire quand j’ai eu accès à une voiture à 16 ans; ça a été de partager ce

lieu-là avec mes amis. C’est vite devenu une tradition. On allait aussi faire de la randonnée.», raconte Justin.



Ses premières grandes expéditions, Justin les a faites dans la vingtaine à vélo. Son voyage en solo de deux mois en Patagonie à l’âge de 26 ans a marqué son intérêt pour les longues randonnées. À son retour, il a rejoint le groupe derrière le projet de Coopérative de solidarité l’Affluent, situé à Petite-Rivière-Saint-François. L’entrepreneuriat social l’interpelle particulièrement. C’est à ce moment qu’il choisit de s’installer de façon définitive dans Charlevoix. Le poste de directeur de La Traversée de Charlevoix s’ouvre au même moment. Juste avant de déménager, il découvre le guide écotouristique de la Traversée de Charlevoix et de l’arrière-pays dans un magasin de livres usagés. Une belle synchronicité qui confirme son choix de s’installer dans sa nouvelle région d’adoption.



Depuis son embauche en février 2019, le travail de Justin est porté par plusieurs projets de développement et le visage des gens qui reviennent de leur randonnée avec beaucoup de fierté. Lors des

journées plus difficiles, Justin n’hésite pas à aller marcher dans les sentiers. À tout coup, il se remémore

les raisons qui le poussent à travailler aussi fort pour le développement de l’organisation, malgré les défis quotidiens liés notamment au financement. Habiter le territoire le ramène chaque fois à l’essentiel de son travail, de sa mission.

Justin Verville-Alarie dans le sentier de La Noyée. Photo: Traversée de Charlevoix

Le prochain projet de l’équipe de la Traversée de Charlevoix est d’offrir un sentier de la montagne à la mer. L’objectif est de prolonger la fin des sentiers de l’organisation et de la jonction du mont Grand-Fonds jusqu’au sentier de L’Orignac et d’y construire un chalet rustique. L’équipe souhaite offrir aux amateurs de plein air de poursuivre l’expérience de la randonnée jusqu’à la municipalité de Saint-Siméon, afin de profiter de la vue sur le fleuve Saint-Laurent. Justin ajoute avec candeur qu’il existe un petit

fantasme dans l’équipe. Celui de terminer l’aventure à la cantine du coin avec une bonne poutine.

Chalet Le Taïga, situé sur la zec des Martres dans le secteur du lac à l’Écluse, pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes. Photo: Traversée de Charlevoix

Les incontournables de Justin

L’auberge de jeunesse et le camping de la Coopérative de solidarité l’Affluent où se retrouvent bon nombre de randonneurs (notre photo, crédit : Coopérative de solidarité l’Affluent). Le café de chez Mousse Café pour l’ambiance familiale. Les marchés publics de Baie-Saint-Paul qui ont lieu chaque dimanche d’été du 19 juin au 16 octobre 2022 de 10 h à 14 h 30 pour valoriser les produits locaux. L’Auberge des Balcons et son futur bistro pour le dynamisme de l’équipe.