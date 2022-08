Marielle Vachon élue cheffe de Pessamit

Après plus de 20 ans à la table du conseil comme conseillère, Marielle Vachon accède au poste de cheffe du Conseil des Innus de Pessamit. Elle l’a emporté mercredi soir aux élections dans la communauté. Quatre des six conseillers sont également des femmes.

Mme Vachon a obtenu 666 voix pour devancer les trois autres candidats dans la course, soit Andy Canapé (439 voix), le chef sortant Jean-Marie Vollant (164) et l’ex-chef Raphaël Picard (150).

Les conseillers élus sont les six personnes qui ont obtenu le plus de votes sur les 24 candidats en lice. Il s’agit de Christiane Riverin, Suzanne Bacon-Charland, Jérôme Bacon St-Onge, Marie-Pierre Bacon, Gérald Hervieux et Christine Vallée. Mme Bacon-Charland ainsi que MM. Bacon St-Onge et Hervieux faisaient partie du précédent conseil.

Fait à noter, Marielle Vachon devient la deuxième femme à diriger les destinées de Pessamit. La première avait été Marcelline Picard-Kanapé, élue en 1992 et réélue en 1994.