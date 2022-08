Les personnes à mobilité réduite profitent de la plage à Baie-Comeau

Parmi les nombreux désagréments que doivent vivre les personnes à mobilité réduite dans leur quotidien, il y a notamment le fait de ne pas pouvoir se rendre de la plage aisément. L’Association régionale de loisir pour personnes handicapées de la Côte-Nord (ARLPHCN) a mis le paquet pour qu’elles puissent aussi en profiter.

Samedi 20 août, par une superbe journée ensoleillée, de nombreux bénévoles étaient sur place pour monter et descendre les gens sur la plage Champlain, qui a quand même une pente assez prononcée pour son accès. Une descente a été aménagée au bout du pont qui enjambe le ruisseau.

En bas, tapis spécialisé pour pouvoir circuler sur la plage, équipements adaptés pour profiter du sable et du fleuve, goûter, musique et bonne compagnie sont au rendez-vous, sans oublier le soleil omniprésent. L’événement servait en quelque sorte de projet-pilote, qui risque de se répéter rapidement, s’il faut en croire les organisateurs.

« On voulait faire vivre l’expérience de venir sur la plage », a indiqué la directrice de l’association, Céline Archambault. « Un événement comme ça, ça donne envie de dire à la ville : regardez ce qui se passe, on a tous les bénévoles qu’il faut pour monter et descendre, ce serait le fun qu’on puisse le faire plus souvent ou toujours », a-t-elle ajouté.

Marc Boulay, Sophie Caillerez, Johanne Munger, Lysandre St-Pierre et Céline Archambault font partie des organisateurs de cette journée spéciale.

Le maire de Baie-Comeau, Yves Montigny, est d’ailleurs passé sur la plage, faisant au passage l’essai des équipements adaptés.

L’instigatrice de ce projet est Johanne Munger. L’inspiration lui est venue du fait qu’une amie ne pouvait jamais descendre avec elle à la plage Champlain. « Je lui avais dit qu’un jour, j’allais trouver un moyen de la descendre », a-t-elle lancé sous l’approbation des participants.

Mme Munger souhaite elle aussi de « pouvoir renouveler l’expérience et se déplacer dans d’autres endroits partout dans notre beau coin de pays ».

La conseillère municipale du quartier Sainte-Amélie, Lysandre St-Pierre, qui a également mis la main à la pâte, faisait valoir pour sa part que « c’est une belle vie communautaire qui a fait que ce projet a abouti ».

Mme St-Pierre a assuré qu’elle militera pour la pérennité de ce type d’activité sur le territoire. Pour ce qui est de l’aménagement de la plage Champlain, elle désire que la descente à la sortie du pont devienne permanente et que des bancs soient installés dans le sentier qui donne accès.