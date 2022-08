Le Club de golf de Baie-Comeau a tenu son Championnat du Club 2022

Les deux rondes du Championnat du Club 2022 se sont déroulées au Club de golf de Baie-Comeau, les 20 et 21 août. Les nombreux golfeurs et golfeuses inscrits se sont disputés les honneurs dans sept catégories, offrant de chaudes luttes à plusieurs niveaux.

Dans la catégorie hommes AA, Patrick Lowe a rapporté une fiche combinée de 148, l’emportant ainsi avec six coups d’avance. À noter que Michael Leduc, Guillaume Brie et Chantal Jean ont terminé ex aequo en deuxième place, avec des fiches identiques de 154.

Chez les hommes A, Jacques Dubé s’est mérité la première position grâce à des pointages de 79 et 81, devant Daniel Desbiens et Bernard Lévesque, tous deux ayant cumulé un total de 164.

Diane St-Louis a joué deux manches identiques de 84, qui lui ont permis de remporter le championnat chez les femmes A, contre sa rivale Denise Michaud.

Seules deux golfeuses compétitionnaient chez les femmes BB, et c’est Lise Tremblay qui a obtenu la première place avec 171 coups, soit sept de moins que Lise Rainville.

Toujours chez les femmes, catégorie B cette fois, Lynn Harvey a eu le meilleur avec une fiche de 196, devant Lise Chouinard et Candide Tremblay, qui ont terminé avec des cartes identiques de 199.

Du côté des hommes BB, Steeve Sergerie et Alain Rock ont tous deux terminé avec une fiche égale de 163. Toutefois, grâce à un résultat en deuxième ronde de 79 contre 82, c’est Steeve Sergerie qui l’a emporté par bris d’égalité.

Enfin, Jordan Fong s’est sauvé avec la première place dans la catégorie hommes B, grâce à des fiches de 88 et 80, devant Serge Tremblay qui a complété la compétition avec des rondes de 90 et 79.