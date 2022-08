Le Drakkar fait l’acquisition d’un gardien

Le Drakkar de Baie-Comeau a conclu un échange mineur jeudi après-midi, faisant l’acquisition d’un gardien de but en retour d’un lointain choix au repêchage.

Ainsi, Jean-François Grégoire a mis la main sur le cerbère Philippe Bourdages des Cataractes de Shawinigan. En retour, les Cats, qui seront de passage au Centre Henry-Leonard ce vendredi soir, ont reçu un choix de 10e ronde en 2023.

» C’est pour rajouter un gardien sur notre liste de protection. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans une saison et ça nous donne un peu plus de profondeur à ce poste », a fait valoir l’entraîneur-chef et directeur général.

« C’est Martin Bernard (ex-pilote du Drakkar) qui le coache à Thetford Mines (avec les Filons de la ligue collégiale) et on a entendu de belles choses sur Bourdages », a conclu Grégoire.