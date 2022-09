Un beau Retour dans le temps avec Espace K Théâtre

On aperçoit Fabrice Labrie, dans la peau de Mgr Napoléon-Alexandre Labrie, et l’animateur Sébastien Langlois ainsi que Catherine Tremblay-Alix et Éric Dufour, campant les personnages d’Antoinette Comeau, fille de Napoléon-Alexandre Comeau, et de l’artiste Guido Nincheri.

Espace K Théâtre a présenté le week-end dernier quatre représentations du balado Retour dans le temps dans le cadre d’une nouvelle version du spectacle écrit en 2012 par Sébastien Langlois.



Accueillis d’abord à l’église St-Andrew et St-Georges puis à l’église Sainte-Amélie, les spectateurs ont pu découvrir des pans de l’histoire de Baie-Comeau et de la Manicouagan grâce à l’entrée en scène de six personnages historiques.

Voici une scène où apparaît le personnage d’Alice Lane, campé par Catherine Tremblay-Alix, et l’animateur Sébastien Langlois.

À l’animation du balado, Sébastien Langlois a reçu les confidences et témoignages du colonel Robert Rutherford McCormick, de Paul Provencher, de Mgr Napoléon-Alexandre Comeau, de Guido Nincheri, d’Alice Lane et d’Antoinette Comeau, personnifiés par Éric, Dufour, Fabrice Labrie et Catherine Tremblay-Alix.

Malgré le sérieux des souvenirs racontés par les personnages, quelques notes d’humour ont tout de même marqué les échanges.