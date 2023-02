La Maison des familles abandonne son Marché aux puces après 23 éditions

Les visiteurs fidèles du traditionnel Marché aux puces de la Maison des familles/Centre de ressources périnatales de la Manic (MDFBC/CRPM) devront en faire leur deuil, car l’activité d’autofinancement, la seule de l’organisme, disparaît. Pour plusieurs raisons, le jeu n’en valait plus la chandelle.

La Maison des familles vient d’annoncer la nouvelle, en parlant d’une restructuration destinée à amasser plus d’argent.

L’événement s’est toujours tenu lors de la première fin de semaine de mai au centre Henri-Desjardins. Or, une réflexion tenue au sein de l’équipe de travail et du conseil d’administration a démontré l’impossibilité d’augmenter les revenus générés au-delà des quelque 20 000 $ récoltés en moyenne au cours des trois dernières éditions, la dernière remontant à 2019.

C’est que la pandémie a donné un essor aux plateformes de ventes en ligne, comme le Marketplace sur Facebook, et à d’autres formules de vente, peut-on lire dans un communiqué. Selon la directrice générale de l’organisme, Stéphanie Saint-Gelais, cette nouvelle réalité compromet l’offre au Marché aux puces.

Comme autre raison de l’abandon de la formule, Mme Saint-Gelais souligne l’investissement énorme du personnel pendant cinq mois pour amasser 20 000 $. « Autrement dit, le temps, les efforts d’organisation et de logistique investis ne valent pas le montant amassé. »

Activité plus lucrative

L’organisme de Baie-Comeau a cherché une activité de financement plus lucrative et après une longue réflexion, il a trouvé. Elle pourrait permettre d’amasser jusqu’à 60 000 $.

« Cette nouvelle activité de financement n’est pas encore prête à être annoncée, l’organisme est en préparation de son implantation. Ce montant représente une partie de l’intervention communautaire en périnatalité ce qui permettrait à l’organisme de maintenir les services en périnatalité », explique la directrice générale en faisant référence notamment aux Relevailles et à De bédaine à bébé.

Rappelons qu’en février 2022, la Maison des familles de Baie-Comeau a reçu la certification du Réseau des Centres de Ressources périnatales du Québec. Du financement y est associé, mais les sommes totalisant 16 000 $ sont clairement insuffisantes pour soutenir les initiatives en périnatalité et le seul Centre de ressources périnatales de la Côte-Nord.

Devant les besoins en hausse en périnatalité et les références plus nombreuses provenant du personnel du Centre intégré de santé et des services sociaux de la Côte-Nord, des discussions se tiennent entre les deux partenaires pour trouver des solutions au maintien des services.

La MDFBC/CRPM aura un poste à combler au sein de son conseil d’administration lors de l’assemblée générale annuelle de juin. Elle espère qu’une personne ayant des habiletés en philanthropie et en campagne de financement lèvera la main. Il en va de l’atteinte de l’objectif de 60 000 $, insiste l’organisme.