68 000$ à RSEQ Côte-Nord de la part d’IOC 

L’engagement financier, qui s’étalonnera sur trois années, a été annoncé par le directeur général du RSEQ Côte-Nord, Éric Boucher.

« Aujourd’hui, avec cette nouvelle entente, IOC démontre, une fois de plus, l’importance qu’elle accorde aux jeunes tant au niveau scolaire que dans la pratique de l’activité sportive », se réjouit-il.

Cette nouvelle a été bien accueillie par les étudiants-athlètes présents lors de l’annonce.

« Le sport-études est très important pour moi », mentionne Denzle Hervieux, étudiant-athlète de secondaire 2. « Savoir que je vais pratiquer mon sport si je réussis bien à l’école me pousse à être plus persévérant et à plus m’appliquer pour avoir de bonnes notes », explique le joueur de badminton.

Marie-Josée Carrier, conseillère principale en communications et relations externes chez IOC, se dit quant à elle fière de pouvoir contribuer à former la relève.

« Bien sûr, il y a le sport, mais nous voulons aussi accompagner les jeunes pour qu’ils puissent être des citoyens impliqués dans leur communauté et le RSEQ véhicule des valeurs qui vont en ce sens ».