De grands clichés pour la santé

Jacques Parent et Sébastien St-Jean sont accompagnés par Lynda Lemay, invitée spéciale au lancement. Elle a présenté le photographe avec qui elle a beaucoup travaillé.

De magnifiques photographies des plus beaux endroits de la Côte-Nord seront mises en vente au profit de la Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan.

Le lancement de cette vaste campagne de financement, Grandeur nature – Un cliché pour la cause, s’est tenue le 11 février au Centre des arts de Baie-Comeau. La fondation y a dévoilé d’impressionnantes œuvres de la Côte-Nord captées par le photographe professionnel et baie-comois d’origine Sébastien St-Jean.

Ce dernier a parcouru la Côte-Nord au grand complet, un projet qui a commencé durant la pandémie. Pour lui, il s’agit d’une excellente façon de s’impliquer pour une bonne cause, tout en rendant hommage à ses parents. « Mes parents ont travaillé toute leur vie à l’hôpital. J’ai toujours admiré les gens qui font ce travail. On le sait, pour les infirmiers, infirmières et les médecins, ce n’est pas un métier, c’est une vocation », indique le photographe.

Tous les aspects naturels de l’environnement de la région se trouvent sur ces clichés de différentes grandeurs, imprimés sur aluminium brossé, un médium hors du commun. Ceux-ci seront mise en vente au grand public ainsi qu’aux gens d’affaires et aux entreprises.

« C’est une initiative qui d’abord est complètement originale, jamais vue dans la région. En plus, ça devient un défi pour une organisation comme la nôtre de trouver des activités qui sortent un peu de l’ordinaire », mentionne Jacques Parent, directeur du conseil d’administration de la fondation, qui a d’ailleurs comme objectif ambitieux d’atteindre 50 000 $.