Transition Manicouagan vante les produits zéro déchet à l’école Serge-Bouchard

Une quinzaine de jeunes de l’école secondaire Serge-Bouchard (ESSB) ont participé, vendredi midi, à un premier atelier zéro déchet offert par le groupe Transition Manicouagan, qui espère que la formule fera des petits.

Pendant une trentaine de minutes, Émilie Schwartz, Mélanie Gaudreault et Lysandre St-Pierre ont sensibilisé les étudiantes – eh oui, c’était toutes des filles – aux options possibles pour viser zéro déchet dans leur quotidien.

Mélanie Gaudreault, Lysandre St-Pierre et Émilie Schwartz ont animé le premier atelier zéro déchet de l’histoire de Transition Manicouagan.

Invitées par le comité environnemental de l’ESSB, les trois représentantes ont présenté un atelier on ne peut plus interactif et destiné à reproduire une journée typique zéro déchet dans la vie d’un adolescent.

Debout autour d’une longue table sur laquelle étaient déposés maints objets, les jeunes ont été invités à identifier les éléments d’utilité courante avec une composante jetable, comme le flacon de déodorant, le tube de dentifrice ou le pot de beurre d’arachide, et leurs pendants zéro déchet.

Les animatrices se sont également attardées sur la gamme de produits d’hygiène personnelle et de contenants pour les lunchs bons pour l’environnement.

Comme l’a expliqué Mme St-Pierre, l’objectif de l’atelier était de montrer aux jeunes qu’il existe une panoplie de produits zéro déchet pour vivre leur journée et leur faire réaliser que les petits gestes posés au quotidien peuvent faire une différence.

Les produits zéro déchet ont été déposés dans un sac et ceux générant des déchets dans un autre sac.

Elle en a d’ailleurs surpris plusieurs en révélant que la pelure d’une banane ne sert pas qu’à faire du compost, mais que sa partie intérieure fait également des miracles pour cirer et faire briller des chaussures.

Les 5 R

En début de l’atelier, l’histoire de la création de Transition Manicouagan par des citoyens il y a deux ans a été abordée et les jeunes ont été invités à joindre le groupe.

Puis, la règle des 5 R a été expliquée, soit refuser, réduire, réutiliser-réparer, recycler et rendre à la terre. C’est dans cette partie de l’atelier que les adolescentes ont été sensibilisées à la différence entre un besoin et une envie quand vient le temps d’acheter un vêtement ou autres et à l’importance de se tourner vers les achats d’occasion quand c’est possible.

Transition Manicouagan espère que d’autres écoles saisiront la balle au bond en lui permettant d’échanger avec leurs élèves. Un atelier ouvert au grand public est également prévu en avril.