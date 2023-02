La Coupe des régions en natation : résultats du 11 février

Les 94 nageurs provenant de 11 clubs de la Côte-Nord et du Saguenay–Lac-Saint-Jean ont poursuivi la compétition de la Coupe des régions samedi à l’école secondaire Serge-Bouchard à Baie-Comeau.

Au 400 m quatre nages, Alexia Bellemare de Baie-Comeau est montée sur la troisième marche du podium. C’est Florence Turbide de Sept-Îles qui a remporté l’or dans cette compétition chez les 13-14 ans féminin.

Chez les 15-16 ans filles, Éliane Pigeon de Baie-Comeau a récolté une médaille d’argent. Chez les garçons du même âge, le Baie-Comois Édouard Lévesque s’est couvert d’or. Tout comme Loïc Rousseau, également de Baie-Comeau chez les 17 ans et plus.

100 m dos

Chez les filles 13-14 ans, Emmanuelle Caron de Sept-Îles décroche l’or et Delphine Pineault de Baie-Comeau a mis la main sur la médaille de bronze.

Mya Ritchot de Sept-Îles et Noémie Racine de Baie-Comeau ont respectivement gagné l’or et l’argent dans la catégorie des 15-16 ans.

Les deux premières places vont à des nageurs de Sept-Îles, chez les garçons de 13-14 ans, avec Léo Philippon et Nathan Sergerie.

Le Septilien Louis Beaulieu a obtenu la médaille d’argent chez les 15-16 ans et Louis-Philippe Bezeau de Port-Cartier obtient la médaille d’or.

50 m libre

Emmanuelle Caron a remporté l’or tandis que Leelou Vollant a récolté le bronze. Les deux jeunes filles de Sept-Îles ont compétitionné dans la catégorie 13-14 ans.

Chez les 15-16 ans, Noémie Racine de Baie-Comeau cueille la médaille d’argent et chez les 17 ans et plus, c’est Laurianne Vigneau de Port-Cartier qui est arrivée première.

Philippe Lévesque en action.

Jacob Lessard de Baie-Comeau a fait la première place chez les 13-14 ans. Dans la catégorie des 17 ans et plus, c’est un podium tout nord-côtier avec Philippe Lévesque (Baie-Comeau) en première place, Lou-Philippe Bezeau de Port-Cartier en deuxième place et Loïc Rousseau de Baie-Comeau en troisième place.

200 m papillon

Deux médailles dans cette compétition pour les filles, Léa Lamontagne (argent) et Juliette Bourassa (bronze), toutes deux de Sept-Îles.

Chez les garçons, la première marche du podium a été occupée par des Nord-Côtiers. D’abord, chez les 13-14 ans avec Jacob Lessard, Édouard Lévesque dans les 15-16 ans et Loïc Rousseau dans les 17 ans et plus.

100 m brasse

Mya Ritchot a remporté l’or et Éliane Pigeon le bronze. Chez les garçons, Alexandre Couillard de Baie-Comeau repart avec la médaille d’argent dans les 13-14 ans, Evan Quessy de Port-Cartier l’or chez les 15-16 ans et Philippe Lévesque l’or chez les 17 ans et plus.

200 m libre

Ce sont quatre médailles qui ont été attribuées à des Nord-Côtiers. Léonie Fortin de Port-Cartier (11-12 ans) a l’argent. Florence Turbide (13-14 ans) remporte l’or. Léanne Essiembre de Port-Cartier (13-14 ans) est monté sur la deuxième marche du podium et Laurianne Vigneau sur la première dans la catégorie 17 ans et plus.

Dans les garçons, Antoine Thibault de Sept-Îles a récolté l’argent chez les 13-14 ans et Natan Sergerie a mis la main sur la médaille de bronze dans cette même catégorie d’âge.

50 m papillon

13-14 ans — filles : Leelou Vollant de Sept-Iles, médaille de bronze, Emmanuelle Caron de Sept-Iles, médaille d’argent.

15-16 ans — Mya Ritchot, Port-Cartier, médaille or.

17 ans et plus : Laurianne Vigneau, Port-Cartier, bronze.

13-14 ans — garçon : Jacob Lessard, Baie-Comeau, or, Léo Philippon, Sept-Iles, bronze.

15-16 ans — garçon : Even Quessy, Port-Cartier, or.

17 ans et plus : Loïc Rousseau, Baie-Comeau, or et Lou Philippe Bezeau, Port-Cartier, bronze.

Relais

Les équipes de la Côte-Nord se sont démarquées dans les relais. D’abord, Sept-Îles a deux premières places, trois deuxièmes places et une troisième place. Pour Baie-Comeau, deux premières places, quatre deuxièmes places et une troisième place. Finalement, Port-Cartier l’a emporté deux fois.

Au niveau des points, les Aquanautes de Baie-Comeau trônent toujours en première place avec 1 865 points. Le club de Sept-Îles se retrouve en troisième place avec 1 428 points et Port-Cartier est au sixième rang.

La Coupe des régions se poursuit dimanche.